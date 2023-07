Luglio "plastic free" in sei comuni molisani

TERMOLI. L'importanza di preservare l'ambiente e sensibilizzare sul problema della plastica e degli abbandoni ha spinto l'organizzazione a promuovere una serie di eventi di raccolta nel territorio molisano. Grazie alla collaborazione di Radio 105eTrenitalia, queste iniziative mirano a coinvolgere attivamente i cittadini nella lotta contro l'inquinamento da plastica.

Oggi, 14 luglio , saremo a Termoli alle ore 18:30 per pulire la zona portuale insieme alla referente regionale Maria De Gaetano.

, saremo a alle ore 18:30 per pulire la zona portuale insieme alla referente regionale Maria De Gaetano. Domani, 15 luglio , ci sposteremo a Petacciato per una raccolta di mozziconi alle ore 18:30 presso l'area Fitness, vicino al distributore dell'acqua, con la referente Flavia Marchese.

, ci sposteremo a per una raccolta di mozziconi alle ore 18:30 presso l'area Fitness, vicino al distributore dell'acqua, con la referente Flavia Marchese. Domenica, 16 luglio, ci incontreremo a Larino alle ore 18 presso il Terminal degli autobus con la referente Tommasina Petriella.

Non finisce qui:

Venerdì 21 luglio ci ritroveremo a Campomarino alle ore 18:30, il punto di ritrovo sarà comunicato a breve.

ci ritroveremo a alle ore 18:30, il punto di ritrovo sarà comunicato a breve. Sabato 29 luglio, in collaborazione con Calciocavallo, saremo a Jelsi alle ore 10:00 presso Piazza Umberto, con il vice referente regionale Giuseppe Fabbiano.

Chiuderemo il mese con Flavia Del Cioppo e Pamela Tomaro il 30 luglio a Baranello, alle ore 18:30 presso la fontana.

In questo contesto, sottolineiamo l'importanza di dare l'esempio e sensibilizzare la comunità sul problema della plastica e degli abbandoni. Auspichiamo un supporto e un aiuto aggiuntivo da parte dei comuni e dei cittadini.

Unisciti a noi come referente, aiutaci a rendere il Molise un posto migliore. Sul nostro sito web plasticfreeonlus.it/aderisci è possibile candidarsi come referente per future iniziative.

Galleria fotografica