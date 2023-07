Eolico offshore: "Sulle nostre tavole ci saranno solo scatolette di tonno"

No all'Eolico offshore Molise: l'intervista a Laura Venittelli

Ancora una discussione sull’eolico offshore. A parlarne è l’avvocato Laura Venittelli che, durante la conferenza stampa, ha ribadito come quest’opera invaderà il fondale del nostro mare Adriatico. Presso il bar del Porto, il comitato civico ha illustrato in “che modo” Maverick, nel silenzio tombale della politica, intende, senza alcun ristoro per i cittadini molisani e, in particolar modo per quelli di Termoli, “modificare” (o chiudere per sempre) le attività della nostra flottiglia peschereccia, della nautica da diporto e della sicurezza dell’intera città con il grande impianto “Eolico Offshore Molise” progettato su 295 kmq di mare, per 40 anni, con il collegamento alle due grandi (le più grandi al mondo) centrali a idrogeno da allocare nel nucleo industriale di Termoli.

Il progetto che prevede la realizzazione, nel nucleo industriale di Termoli, di due centrali ad idrogeno (le più grandi del mondo) accanto a fabbriche chimiche e altri opifici, vede la ferma opposizione del comitato civico costituito dalla “Casa dei Diritti delle persone Ets”, Konsumer Italia Molise Ets, Assonautica Campobasso, Consorzio Termolisemare, Discoli del Sinarca, Federcoopesca Molise, Società Cooperativa Pescatori Molisani e Lipu.

«Progetto che metterà la parola “fine” alle attività di pesca, al traffico navale, al turismo, alla bellezza della nostra costa, alla riqualificazione di intere aree del ns territorio, allo sviluppo futuro della nostra bellissima città, e che sta andando avanti».

«Il nostro fondale marino verrà cementificato- ha sostenuto la Venittelli- siamo in presenza di pale eoliche fluttuanti dalle quali verranno diramati tantissimi cavi elettrici. Cavi che creano un campo magnetico e verranno bloccati sul fondale da materassini di cemento per un totale di 300km quandrati. Avremo questa grandissima area, impegnata per 40 anni per 195km quadrati di mare, ceduto gratuitamente. Questa opera non porterà nulla al Molise, non porterà nulla alla città di Termoli se non il disastro della costa e la chiusura totale di tutte le attività economiche che caratterizzano la nostra città. E sulle nostre tavole ci saranno solo scatolette di tonno».