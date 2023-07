Sovraccarichi di rete e operai Enel al lavoro, alla radice dei blackout elettrici

TERMOLI. Da alcuni mesi a questa parte riceviamo spesso segnalazioni circa le interruzioni di energia elettrica sul nostro territorio cittadino. Non parliamo di blackout che seguono particolari ondate di maltempo oppure degli interventi programmati, benché i disagi sono paritetici, ma dei distacchi temporanei, della durata che va da pochi minuti anche a diverse ore.

Di recente, di fronte a uno dei disservizi avvenuti in città, abbiamo attinti informazioni sulle modalità con cui la struttura di Enel distribuzione interviene, laddove viene registrato un guasto, per isolarlo rispetto al contesto complessivo, si procede a distacchi mirati di pochi secondi.

Ma non è il caso ad esempio di quanto avvenuto nella notte scorsa, dove all'origine del problema ci sarebbe stato un sovraccarico di rete. Inoltre, nella zona tra via delle Acacia e via degli Abeti-via dei Castagni, operai dell'Enel al lavoro di mattina proprio sulla rete.

Ci siamo messi in contatto coi referenti della società, a cui abbiamo chiesto la natura del problema e l'auspicio è proprio riuscire ad avere una risposta esauriente.

Chiaro, che con temperature così elevate, di giorno e di notte, e i turisti che aumentano sensibilmente il numero delle presenze sulla costa, restare senza elettricità è davvero una iattura. Oltre al fatto che il guasto impatta anche su altri impianti, vedi ad esempio le reti dati, oggigiorno strategicamente della stessa rilevanza.

