Il nodo parcheggi resta irrisolto, un problema in stallo

TERMOLI. L’estate porta con sé alcuni dogmi, questioni irrisolte, come quelle dei parcheggi, a cui si abbinano anche problemi collaterali, se così vogliamo definirli, i furti d’auto.

Le cronache delle prime settimane del periodo estivo 2023 non sono state immuni da polemiche e fatti di cronaca.

Soste selvagge, a volte proprio per l’impossibilità di trovare stalli liberi, macchine sparite di giorno e di notte.

Certo, il meccanismo non è automatico, ma rappresenta un combinato disposto che specie per i turisti è un vero e proprio corto circuito.

Nel corso degli anni, anzi dei lustri, ne sono trascorsi diversi, siamo passati dalle ipotesi (ben due) del parcheggio sotterraneo in piazza Sant’Antonio, a uno abortito subito in piazza Monumento e adesso si immagina la riqualificazione da un lato di Pozzo Dolce e dall’altra la realizzazione in piazza Donatori di Sangue, che venne presentata proprio agli inizi dello scorso mese di agosto (era il 2022).

«Non si può venire in vacanza e prendersi un esaurimento per cercare un posto per l'auto, oppure venire in vacanza e tornarsene senza, non è possibile e non deve più capitare altrimenti non avrete più ospiti estivi».

La posizione un po’ estrema di un turista che ci ha scritto, peraltro proponendo a sua volta un parcheggio nei pressi della stazione, forse non era a conoscenza del progetto di piazza Donatori di Sangue, che arriva proprio in centro. Sempre in zona stazione anche chi vaticinava la copertura dei binari per guadagnare superfici utili allo scopo.

Vedremo, ora l’amministrazione imboccherà il rettilineo finale, mancheranno 10 mesi al voto quando ne assumerà le redini l’attuale vice sindaco Vincenzo Ferrazzano. Intanto, occorre pensare anche a cosa si vorrà e dovrà fare dal 2024 in poi.

Per quanto, invece, riguarda la questione furti, le sollecitazioni potrebbero essere molteplici. Residenti, turisti e nostri lettori invocano un aumento della videosorveglianza, ma solo questo non basterebbe, occorrerebbe una maggiore integrazione nella vigilanza del territorio delle forze dell'ordine, così come l'esortazione continua da parte della cittadinanza a segnalare movimenti sospetti.