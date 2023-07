«In arrivo dal Pnrr oltre 1,5 milioni di euro per via D'Annunzio»

MONTENERO DI BISACCIA. «Pnrr: ancora un finanziamento importante per Montenero!» Lo annuncia la sindaca Simona Contucci. «In arrivo ben 1,529 milioni di euro per la sistemazione e la messa in sicurezza via D’Annunzio (strada sotto le grotte). Con questi soldi interverremo sui dissesti e ripristineremo la viabilità stradale e pedonale, dalle grotte fino a viale Europa! Buon sabato a tutti!», il messaggio della prima cittadina.