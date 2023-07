Il Castello Svevo come non l'avete mai visto

Mapping del Castello Svevo

TERMOLI. Doppio appuntamento quello di ieri per la seconda edizione del Termoli Media Arts Festival. Alle 11.30 presso la sede dell'assessorato al Turismo del Comune di Termoli sito in via duomo (Torretta Belvedere conferenza stampa di presentazione con l’assessore Michele Barile, il direttore Luca Basilico, il coordinatore Gianluca Del Gobbo, il responsabile Marketing Pasquarelli Auto Marina Tristani e gli artisti partecipanti Matteo Fiocchetti e Antonio Isaac. Termoli Media Arts ha debuttato ieri sera e andrà avanti sino a domenica 16 luglio, al Castello Svevo, nella cornice del Largo Piè di Castello, ovviamente con ingresso libero. Il lavoro realizzato per il Castello Svevo di Termoli è di Michele Pusceddu, già vincitore di Imapp Bucharest 2019, la più grande e prestigiosa competizione di video mapping al mondo.





Se chiudiamo gli occhi ci vengono in mente ancora le visioni oniriche della scorsa edizione elaborate dalla Dark Light Studio con l'opera Sacred Geometry per le proiezioni immersive sulla facciata del Duomo di Termoli. Immagini, molte delle quali nello specifico, pur rispettando il progetto creativo portato in varie città del mondo, portava con sé, durante la narrazione audiovisiva, alcune citazioni colte: come la fusione dell'uomo vitruviano con un'icona simile a quella cristologica, insieme ad elementi della città costiera come le onde del mare ed il pesce. La struttura narrativa del video mapping di quest'anno, decisamente diverso, come diversa è la struttura architettonica, ci porta su un'altra dimensione. I lavori di Pusceddu si caratterizzano per l'ambientazione post-human ed iper-futuristica. L'opera Evocation realizzata per il Castello Svevo di Termoli è stata presentata ieri a partire dalle ore 21.

Partner d'eccezione dell'edizione 2023, con stand ieri sera a Piè di Castello, anche Pasquarelli Auto, che ha illustrato in conferenza stampa, con Marina Tristani la scelta di supportare il Termoli Media Arts Festival.

«Abbiamo deciso, quindi, di scegliere le più virtuose iniziative sul territorio, per attaccarci ai territori in cui viviamo. Effettivamente in Molise abbiamo la sede a Campobasso, a Termoli abbiamo la porta sul mare e ci fa piacere partire da qui. Affronteremo tanti di questi progetti con la struttura, con l’arte e con la promozione dei nostri territori per tutta l’estate. Con Luca ci siamo trovati perché facciamo comunicazione da diversi anni e, appena letto il progetto ci ha convinto. Colleghiamo due territori regionali con una serie di campagne che mette in linea Abruzzo e Molise. Il progetto è così sostenibile da esser quasi a costo zero».

Galleria fotografica