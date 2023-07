Parcheggi a pagamento, la minoranza attacca: «Il contratto di gestione è rispettato?»

TERMOLI. Non solo questione parcheggi introvabili, a occuparsi degli stalli, ma quelli blu, è l'opposizione, nel cui mirino entra la gestione dei parcheggi a pagamento.

«Come gruppi consiliari Termoli 2024, Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra, Partito Democratico, Vota XTE, abbiamo protocollato presso il Comune di Termoli una interpellanza al sindaco ed all’assessore competente, riguardante la gestione dei parcheggi a pagamento: sia quelli “blu” su strade e piazze, sia quelli del multipiano di via Campania. Le questioni da chiarire sono diverse. Imminente scadenza della concessione per la gestione dei parcheggi comunali a pagamento A seguito di una gara ad evidenza pubblica, la gestione dei parcheggi comunali a pagamento è stata affidata a Publiparking srl per la durata di sei anni, a partire dal 15 gennaio 2018; pertanto, la concessione scade il 14 gennaio 2024. Per indire la nuova gara l’Amministrazione è già in ritardo, se consideriamo che la gara precedente è stata indetta il 14 aprile 2017 e l’aggiudicazione è avvenuta il 17 novembre 2017, dopo sette mesi. Così abbiamo chiesto «quando l’Amministrazione intende avviare la procedura della nuova gara, [… atteso che], ai fini di una corretta ed efficace gestione tecnica ed economica, vanno evitate le proroghe.» Negli anni il numero dei parcheggi a pagamento ha subito alcune modifiche; l’ultima – delibera della Giunta n. 159 del 1° giugno di quest’anno – prevede 181 stalli nel multipiano, 568 stalli a raso annuali, di cui 427 in Centro, e 645 stalli a raso da giugno a settembre, tutti affidati a Publiparking srl, più 56 stalli da giugno a settembre appena affidati a Gtm srl, sul piazzale davanti all’Hotel Giorgione.

Abbiamo chiesto quanti stalli bianchi restano in Centro, per verificare il rapporto tra parcheggi a pagamento e gratuiti, affinché vi sia un equilibrio tra i due. Si noti anche che i parcheggi stagionali, che all'inizio erano 604, sono diventati 661 nel 2021 ed ora 701. Nel bilancio finanziario per competenza (che è quello principale degli enti locali) i “Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri” vanno imputati per intero tra le entrate, mentre va nelle spese la “Gestione parcheggi”, che rappresenta quanto è riconosciuto al concessionario. In questo modo è possibile sapere sia l’ammontare delle entrate, che quanto riceve il concessionario. Nel 2020 i proventi sono stati pari a 504.035 euro e le spese 192.577 euro; nel 2021 i proventi sono saliti a 639.628 euro ed anche le spese a 300.000 euro tondi. Incomprensibilmente nel rendiconto 2022 le spese sono indicate pari a zero e i proventi pari a 302.288 euro; probabilmente quest’ultimo valore rappresenta i proventi al netto delle spese, ma in questo modo si perde l’informazione sul totale dei proventi accertati e sulla quota rimasta al concessionario. Abbiamo pertanto chiesto che ci vengano forniti i dati contabili corretti per 2022, come già il Comune ha fatto per il 2020 ed il 2021. Abbiamo infine chiesto se il concessionario ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali». Nell’interpellanza quesiti diretti su: qual è il rapporto tra parcheggi a pagamento e parcheggi gratuiti in Centro; − come mai il rendiconto 2022 non ha rispettato le regole contabili, imputando tra le entrate del titolo III il saldo tra le entrate reali derivanti dai parcheggi a pagamento e quanto percepito da Publiparking, ovvero registrando erroneamente 302.287,92 euro come “Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri” e zero euro all’articolo “Gestione parcheggi”, del capitolo “Contratti di servizio pubblico”, programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”; − qual è, in riferimento al 2022, il corretto valore contabile dei “Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri” e quale la spesa per la “Gestione parcheggi”; − se la ditta aggiudicatrice dell’appalto ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali; − quando l’Amministrazione intende avviare la procedura della nuova gara per la gestione integrata della sosta a pagamento dei veicoli senza custodia nel parcheggio multipiano di via Campania e sulle aree urbane in superficie scoperta della città di Termoli, atteso che la concessione in essere è prossima alla scadenza e che, ai fini di una corretta ed efficace gestione tecnica ed economica, vanno evitate le proroghe.

A firma di Daniela Decaro, Nicolino Di Michele, Antonio Bovio, Marcella Stumpo, Angelo Sbrocca, Manuela Vigilante, Oscar Scurti e Andrea Casolino.