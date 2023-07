Il sorteggio: San Basso andrà sul Miante

TERMOLI. Un primo a giro a vuoto, una lunga sequela di biglietti estratti dai bimbi che si sono offerti volontari, tutti "bruciati" prima dell'uscita del liberatorio "Viva San Basso". Poi, d'un tratto, quell'invocazione arriva e subito dopo esce il "Miante", con la famiglia Ardo' degli armatori in tripudio. Si è chiuso così il sorteggio per la processione a mare di San Basso sul piazzale del porto, accanto al mercato ittico. Porto chiuso al traffico per motivi di sicurezza su ordine della questura. Una cerimonia con un clima particolarmente caldo, condotta da Paola Marinucci, dell'associazione San Basso 7.0 e presidente degli Armatori Pesca del Molise, col vescovo Gianfranco De Luca, il sindaco Francesco Roberti, in una delle sue ultime uscite da primo cittadino e nella prima in città da Governatore del Molise proclamato, il suo successore designato Vincenzo Ferrazzano, ora vice sindaco, il parroco don Gabriele Mascilongo, il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello, il rappresentante di Federcoopesca Domenico Guidotti, rappresentanti delle forze dell’ordine e dell'Anmi. Tanta gente in platea, tra cui consiglieri e assessori, persone legate alla tradizione. Merito al gruppo 'U Battellucce, che ha proposto un intrattenimento musicale e la canzone-preghiera a San Basso pescatore, vera chicca della serata.