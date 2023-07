«In via Maratona sono settimane che non ritirano la spazzatura»

TERMOLI. Disservizi nel ritiro della raccolta differenziata a Termoli, dove alcuni residenti lamentano la situazione di degrado venutasi a creare in un condominio di via Maratona.

«Questa è la situazione attuale di un condominio di via Maratona, al civico 7. Non ritirano la spazzatura da tre settimane con ripetute segnalazioni via email dall'amministratore e svariate e vane telefonate direttamente alla Rieco Sud. Un condomino ha pure trovato un operatore nelle vicinanze e ha segnalato la questione, ma dalle rassicurazioni avute circa un successivo passaggio, non è successo più nulla. Siamo in questo stato da diversi mesi, una volta ci lasciano il vetro altre l’umido in questa stagione dove ratti e serpenti abbondano, non è il caso di tenerci tutta questa spazzatura in giardino».

