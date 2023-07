Riviviamo il sorteggio di San Basso, l'emozione avvolge il piazzale del porto

Sorteggio di San Basso: il sindaco e Governatore Francesco Roberti

TERMOLI. Riviviamo il sorteggio di San Basso, oltre 70 minuti vissuti nell’emozione e nel coinvolgimento unici che caratterizzano il primo evento, il prologo della festa patronale.





Un’estrazione lunga come non mai. Bella, attesa e trepidante. Con tanta suspense, si è dovuto ricorrere ad un doppio sorteggio in quanto questa volta la scritta “Viva San Basso”, che precede il nome della barca che porterà il Santo Patrono in processione in mare, non voleva proprio saperne di uscire dall’urna.





Ma poi, per la quarta volta, è toccato al motopeschereccio “Miante” di Angelo Ardò. Toccherà proprio a questa imbarcazione ospitare a bordo il busto di San Basso il 3 agosto prossimo per la tradizionale processione in mare.





La manifestazione per l’estrazione della fortunata imbarcazione, per il secondo anno consecutivo, si è tenuta davanti all’ingresso del Mercato Ittico alla presenza di tutte le autorità e del Sindaco e Presidente della Regione Molise Francesco Roberti.





Per la prima e ultima volta in duplice veste, un sapore e una emozione particolare per Francesco Roberti che salutando i propri concittadini ha voluto ricordare come, dopo un trentennio, la città adriatica può vantare di avere nuovamente un Presidente della Regione.





Una festa nella festa per tutta la città ed in particolar modo per gli armatori.





L’estrazione del peschereccio che porterà a bordo San Basso per la processione in mare è sempre momento molto atteso da tutta la marineria ma anche dal resto della città. Di fatto segna i preparativi per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono che si svolgeranno dal 3 al 5 agosto prossimo.





Alla manifestazione, oltre al Sindaco Presidente Francesco Roberti, hanno partecipato il Vescovo della Diocesi di Termoli e Larino Monsignor Gianfranco De Luca, il Senatore Costanzo Della Porta, il vicesindaco Vincenzo Ferrazzano e tutti gli esponenti delle forze dell’ordine oltre all’associazione “‘U Battellucce” che ha intonato l’inno al Santo Protettore “San Basso Pescatore” e “‘U Battellucce”.





Durante la serata sono stati consegnati a tutti i proprietari delle imbarcazioni una medaglietta, una foto con l’immagine del Santo e una stampa in 3d di San Basso.





La novità invece è stata rappresentata da un quadro di ispirazione jacovittiana, in occasione del centenario del fumettista termolese Benito Jacovitti, recante tutti i personaggi più rappresentativi della marineria termolese che non ci sono più.





Realizzato da Giuseppe La Porta e ispirato da una idea dell’assessore Michele Barile subito accolta da Paola Marinucci dell’associazione Armatori Pesca Molise che ha dettato i tempi all’evento. Dunque, il 3 agosto San Basso sarà portato in mare dal Miante, l’estrazione ha poi premiato il “Nuovo Saturno” dove troveranno posto le autorità e il “Pandora” dove si accomoderà la banda. W San Basso!





