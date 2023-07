Impegni in campagna elettorale, il comitato 4 giugno chiede l'incontro con Roberti

TERMOLI. Il Comitato 4 giugno chiede al Presidente della Regione e alla politica di onorare gli impegni presi in campagna elettorale.

«Sì alla transizione ecologica ed energetica. No alla trasformazione delle nostre campagne fertili e alla bellezza delle nostre colline in discarica energetica. Sì all’offshore sostenibile e compatibile con le attività turistiche e di pesca.

In questi semplici e schematici concetti si può riassumere il documento che i tre candidati presidenti hanno sottoscritto, lo scorso 10 giugno.

Com’è noto, nelle scorse settimane i tre candidati alla presidenza della Regione Molise hanno sottoscritto l’impegno a battersi per evitare l’assalto al territorio molisano da parte dei soggetti che hanno avanzato un gran numero di richieste di concessione per installare migliaia di ettari di pannelli fotovoltaici e decine di gigantesche torri eoliche sui terreni coltivabili della nostra regione.

Gli imprenditori agricoli, che sentono il peso di una minaccia che mette in discussione i risultati di sacrifici che hanno coinvolto intere generazioni di contadini molisani, vogliono sapere se per una volta le istituzioni stanno davvero dalla loro parte.

Siamo certi, come “Comitato 4GIUGNO”, che il Presidente Francesco Roberti e il Consigliere Gravina desiderano mantenere il loro impegno per ostacolare questi devastanti progetti.

Siamo, tuttavia, consapevoli che gli atti formali che saranno adottati dalla Regione, e dagli Enti Locali che condividono tale scelta, potrebbero non bastare per fermare gli appetiti speculativi e lo scempio della identità ambientale molisana. Per vincere una sfida che punta alla difesa del nostro patrimonio produttivo e paesaggistico, ma anche a uno sviluppo sostenibile ad alto contenuto scientifico e tecnologico, devono scendere in campo le istituzioni insieme alle forze culturali, sociali e imprenditoriali. Il Molise deve dire no alla devastazione del suo territorio con una moratoria immediata e proporsi, nel contempo, come protagonista di un progetto che alimenti la Gigafactory ACC con energia eolica offshore, protegga l’ambiente marino e le sue risorse ittiche, supporti e qualifichi le attività dei suoi pescatori, attiri un turismo sostenibile, consapevole ed esigente e garantisca un ritorno economico per il territorio.

Siamo di fronte a passaggi cruciali che nessuno può affrontare da solo e noi vogliamo dare il nostro contributo propositivo, ma determinato.

Per questo chiediamo un incontro urgente al Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, alla sua maggioranza consiliare e alla stessa opposizione per affrontare la complessità della situazione, prima che la stessa sia irrimediabilmente compromessa.

Per illustrare le nostre proposte incontreremo la stampa, alle ore 10 di mercoledì 19 luglio, nei locali del centro Pastorale di Termoli, sito in Piazza S. Antonio 6».