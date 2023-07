Guardia medica turistica, oltre 100 le prestazioni richieste sulla costa ogni giorno

TERMOLI. Partiti anche gli ultimi due presidi di Guardia medica turistica sulla costa molisana, come aveva annunciato l’Asrem. Si tratta di quelli al lido Calypso di Petacciato Marina e al centro commerciale CostaVerde a Montenero di Bisaccia. Sono postazioni che si aggiungono a quelle già previste per Campomarino, Termoli e all’ambulanza India, sempre di stanza a Campomarino.

Un lavoro svolto con tempi stretti, anche andando oltre quello che era stato il bando originario dell’Asrem per la richiesta di disponibilità da parte dei medici stessi.

Ma qual è la domanda per la guardia medica turistica? Su circa 110 prestazioni giornaliere, nell’orario 8-20, un quarto fa riferimento all’utenza su Campomarino, che vede la popolazione locale decuplicare rispetto alle altre stagioni che non siano l’estate. In effetti, è un servizio che riesce a mitigare l’esigenza di avere a disposizione un medico di base, anche per le semplici prescrizioni, visto che sul posto i turisti non hanno riferimenti diretti. Infatti, per casi particolari e urgenze c’è sempre il 118 che viene allertato, come ci ha confermato anche il direttore distrettuale Giovanni Giorgetta.

Delle 110 prestazioni l’altro 25% si divide con Termoli che ne assorbe quasi la totalità e alcuni casi al giorno sulle postazioni partite due giorni fa, questo il monitoraggio dell’attività compiuto internamente.