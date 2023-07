Parte l'avviso per le immissioni al ruolo dei docenti, insegnanti chiamati alla scelta

TERMOLI. Lo sappiamo, quando ci sono temperature elevate come quelle di questa fase centrale di luglio parlare di scuola può apparire urticante. Tuttavia, la burocrazia amministrativa non si ferma, anche perché occorre giungere preparati all'inizio del nuovo anno didattico, a cui mancano ormai meno di due mesi.

Attive da oggi, lunedì 17 luglio, le funzioni delle convocazioni virtuali dei candidati, presenti nelle relative graduatorie di merito della Regione Molise, relative alla scelta dell’ordine di preferenza fra le due province ed eventualmente sulle classi di concorso (in caso di presenza in più graduatorie).

Ai fini dell’individuazione di provincia ed insegnamento, i candidati dovranno compilare e inviare la domanda utilizzando le funzioni a disposizione sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione “Istanze online”. In detta sezione saranno disponibili le guide per la registrazione a Polis e per la compilazione della domanda. Si raccomanda, pertanto, di consultarle, rispettivamente, prima della registrazione a Polis e della compilazione dell’istanza, ai fini del buon esito della procedura. In particolare, si evidenzia la necessità di aggiornare i dati precedentemente inseriti qualora necessario in fase di registrazione. Effettuata la registrazione, ogni candidato avrà a disposizione l’istanza per la presentazione della domanda “Informatizzazione Nomine in Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”. Si evidenzia che l’inoltro della domanda dovrà avvenire entro le ore 23.59 del 18.07.2023 come termine ultimo per la presentazione delle domande e che le candidature inserite nel sistema, ma non inoltrate, non saranno considerate valide. L’istanza prevede che ogni aspirante: ordini, in termini di preferenza, tutte le combinazioni possibili (Provincia – Classe di concorso /tipologia di posto); effettui esplicita rinuncia ad una o più combinazioni non desiderate secondo le modalità indicate nella guida allegata. Si specifica che la rinuncia su una determinata provincia comporterà inderogabilmente l’impossibilità di essere assegnati su eventuali posti residui su detta provincia. Pertanto, qualora il candidato non dovesse esprimere la preferenza su entrambe le province e non dovessero risultare posti disponibili nelle stesse, conseguirà l’impossibilità di essere individuato sull’altra provincia alla quale abbia rinunciato; anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tale provincia, con conseguente decadenza dalla graduatoria di riferimento ai sensi dell’art. 436, comma 2, II cpv, del D.Lgs. 297/94 (il quale stabilisce che la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina è stata conferita). • Gli aspiranti in posizioni di graduatoria utili alla nomina che non presentino domanda, saranno trattati d’ufficio dalla procedura come assenti, con assegnazione della provincia a partire dalla provincia Capoluogo di Regione e scorrendo l’altra provincia. Il trattamento d’ufficio avverrà in coda al trattamento a domanda. • Gli aspiranti che presenteranno domanda riceveranno una mail che riporterà il risultato della procedura. Considerato l’art. 17-octies, comma 3-bis, della Legge n.159 del 20 dicembre 2019 che prevede: “L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quelle di immissione in ruolo”.

SI INVITANO I CANDIDATI, RICADENTI NELLA PREDETTA SITUAZIONE, EVENTUALMENTE CONVOCATI CON IL PRESENTE AVVISO, GIÀ IMMESSI IN RUOLO E CHE ABBIANO SUPERATO IL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA CON ESITO POSITIVO AD EFFETTUARE RINUNCIA IN PIATTAFORMA POLIS COME DA ISTRUZIONI.

I candidati sono convocati secondo lo specifico elenco, stilato per singole Classi di Concorso, di cui all’allegato “A” del D.M. 138 del 13/07/2023. La procedura sarà attiva anche per tutti i candidati che abbiamo titolo di riserva ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e della legge 24 dicembre 2007, n. 244; fatta salva la verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente. I candidati sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti vacanti e disponibili utili per le nomine in ruolo; il presente avviso, pertanto, non comporta proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2023-24 ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successive procedure dedicate. L’Ufficio, terminate le convocazioni virtuali, procederà alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, degli elenchi dei candidati da immettere in ruolo con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili nel limite del contingente autorizzato. Si evidenza che, a seguito dell’assegnazione della provincia da parte di questo Ufficio, saranno attivate le procedure ai fini dell’assegnazione della sede, sempre in modalità telematica.

Detta procedura (Fase 2) sarà resa disponibile successivamente alla chiusura della FASE 1. La disponibilità delle sedi è pubblicata sul sito USR Molise e sui siti degli Ambiti Provinciali. • I candidati dovranno presentare una nuova istanza utilizzando le funzioni a disposizione sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella sezione “Istanze online”, previa consultazione della specifica guida disponibile nella predetta sezione e secondo le indicazioni che saranno fornite sui siti istituzionali degli Uffici. Si evidenzia, che i candidati dovranno esprimere rinuncia esclusivamente in piattaforma, tanto nella Fase 1 quanto nella Fase 2; pertanto anche coloro che intendano rinunciare all’assegnazione della provincia ricevuta in Fase 1, devono effettuare la rinuncia alla nomina nella Fase 2 al fine di evitare l’assegnazione della sede in danno di altri candidati. • Si raccomanda, conseguentemente, la consultazione quotidiana dei siti istituzionali di questa Direzione Regionale e degli Uffici di Ambito territoriale di Campobasso e Isernia. Il presente avviso, pubblicato sul sito web di questa Direzione Regionale, ha valore di convocazione a tutti gli effetti e di notifica».

Galleria fotografica