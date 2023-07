Appalto del trasporto urbano, nuovi investimenti al Parco comunale

TERMOLI. Nuovi investimenti al Parco di Termoli in relazione all’appalto sul Tpl, che come da contratto prevede a carico della Gtm le seguenti opere infrastrutturali: 1. riqualificazione del nodo di interscambio: Terminal Bus di Termoli; 2. nuova rotatoria di accesso al Terminal Bus di Termoli; 3. realizzazione di un circuito di bike sharing e dei relativi percorsi; 4. realizzazione di nuove fermate bus; 5. riqualificazione di diverse aree di sosta della città; 6. realizzazione di nuovi parcheggi a servizio del parco comunale "G. La Penna"; 7. interventi diretti alla riqualificazione e alla migliore fruibilità del parco comunale 8. copertura della nuova piscina comunale del parco.

Il Comune di Termoli, nel corso delle riunioni tenutesi alla presenza del legale rappresentante e del progettista incaricato della società Gtm srl, ha concordato di procedere con l’esecuzione dei differenti interventi infrastrutturali di cui sopra, strumentali all’esercizio del servizio di TplL, per successivi stralci funzionali trattandosi di opere infrastrutturali singolarmente autonome e fruibili sotto l’aspetto funzionale. Nel progetto esecutivo presentato dalla società affidataria sul punto 7 “Interventi diretti alla riqualificazione e alla migliore fruibilità del parco comunale prevista la realizzazione, all’interno del parco comunale, di una tensostruttura a copertura di un’area ludica dove è prevista l’installazione di giochi e attrazioni per bambini fruibile per l’intero anno, con superficie rettangolare di dimensioni di metri 40x20 per un’altezza massima di metri 10;- comporta un investimento della Gtm di 574.607 euro.

Intanto, sono arrivati anche altri due autobus per rimpinguare il parco circolante, oltre all’ordine di acquisto per nuovi pullman che sarebbe stato firmato in precedenza.