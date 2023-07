Autisti Gtm: «In via Carducci troppa vegetazione, gli autobus quasi non passano più»

TERMOLI. Contrada Colle della Torre, complicato per gli autobus del servizio urbano della Gtm transitare senza correre rischi di "rompere" qualcosa. Lo sanno bene i conducenti della linea numero 13, quella che transita a Termoli Nord, tant'è che questa mattina le Rsa della Gtm Cristino Lepore (Filt-Cgil) e della Uil trasporti Nicola Grimani, hanno chiesto al vice sindaco di Termoli Enzo Ferrazzano di intervenire su una spinosa vicenda, ossia la pulizia di via Carducci in contrada Colle della Torre dove, purtroppo, la vegetazione si è impossessata del manto stradale. «Per assicurare il servizio, c'è urgente bisogno che vengano tagliati i rami e tutte le canne che impediscono il regolare servizio del trasporto urbano. Noi non vogliamo penalizzare la contrada ma abbiamo bisogno di assoluto riscontro per non cagionare danni ai mezzi, cosa che purtroppo già si è verificato».

