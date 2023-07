Alice e il "Cuore Mediterraneo" premiano lo "sforzo d'acciaio"

Cuore Mediterraneo: l'intervista a Roccandrea Iascone, consorzio Ricrea

TERMOLI. Appuntamento questa mattina in piazza Sant'Antonio per premiare l'impegno del Comune di Termoli nel riciclare l'acciaio, dove l'amministrazione è stata rappresentata dall'ingegner Gianfranco Bove, dirigente all'Ambiente.

Creme solari spray, tonno in scatola, tappi corona delle bibite: la borsa mare degli italiani contiene anche imballaggi in acciaio e conferirli correttamente è una buona abitudine e una pratica fondamentale, da mantenere anche in vacanza. Proprio per far conoscere le qualità e i valori degli imballaggi in acciaio e insegnare l’importanza del loro corretto conferimento RICREA, il Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio che fa parte del sistema Conai, promuove “Cuore Mediterraneo”. La campagna itinerante estiva quest’anno fa tappa a Termoli dove l’inviata speciale Alice ha incontrato i bagnanti invitandoli a scoprire i molteplici benefici derivanti dal corretto conferimento e dal riciclo dell'acciaio, un materiale che può essere riciclato al 100% e all'infinito.





Il Consorzio Ricrea ha consegnato al Comune uno speciale riconoscimento per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio e per i risultati raggiunti: secondo le stime, infatti, nel 2023 a Termoli ne verranno raccolte 125 tonnellate, pari a 3,90 kg per abitante (+77% rispetto alla media regionale che si attesta sui 2,20 kg/ab).

“Promuovere l'importanza di un corretto conferimento di barattoli, scatolette, fusti, latte, secchielli, bombolette, tappi corona e chiusure in acciaio è una missione che rimane al centro della nostra attenzione, anche durante l'estate - spiega Roccandrea Iascone, Responsabile della comunicazione del Consorzio Ricrea -. Crediamo fermamente che una campagna di sensibilizzazione che coinvolga direttamente e in modo concreto i cittadini giochi un ruolo decisivo nell'assicurare che il processo circolare degli imballaggi in acciaio diventi sempre più condiviso e virtuoso, e sono contento oggi di premiare i risultati positivi raggiunti grazie al lavoro sinergico”.

“Siamo molto soddisfatti di ricevere questo premio, che riflette l’impegno dell’amministrazione comunale sulla gestione sostenibile della città in tutti i suoi aspetti, dalla raccolta differenziata porta a porta alla promozione dell’economia circolare con la recente apertura del centro del riuso alle numerose campagne di sensibilizzazione ambientale, fino alla tutela delle risorse naturali e dell’ecosistema costiero – dichiara Rita Colaci, assessore all’Ambiente del Comune di Termoli –. Le nuove politiche di gestione dei rifiuti introdotte negli ultimi anni hanno contribuito notevolmente alla riduzione dei rifiuti indifferenziati e all’aumento delle percentuali di rifiuti riciclati fino alla soglia del 70 per cento, dimostrando l’importanza di un approccio oculato alla gestione dell’ambiente”.

L’Italia rappresenta un’eccellenza a livello europeo in materia di raccolta differenziata di tali imballaggi, con un tasso di riciclo pari all’80,6% degli imballaggi in acciaio immessi a consumo, che supera già ampiamente l’obiettivo per il 2025 (70%) e quello dell’80% fissato per il 2030 dall'Unione Europea. Nel 2022 sono state avviate al riciclo 418.091 tonnellate (+7,2% rispetto all’anno precedente), pari al peso di 4 navi da crociera.

Maggiori informazioni su Cuore Mediterraneo e le attività di Alice sulle pagine social dedicate @CuoreMediterraneo.RICREA.