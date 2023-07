Climatizzazione ancora in panne al San Timoteo, monta la protesta di degenti e familiari

TERMOLI. Non poteva esserci periodo peggiore per un guasto all’impianto di climatizzazione dell’ospedale San Timoteo.

Come abbiamo già riferito nella mattinata di lunedì, un compressore si è rotto e solo uno dei motori che alimentano l’aria condizionata nel presidio ospedaliero di viale San Francesco è in funzione e questo non è sufficiente per garantire un quadro ambientale ottimale nei reparti del nosocomio adriatico.

A salvarsi, per così dire, le aree che hanno split diretti, ma vaste le zone in sofferenza, come testimoniano sia il personale sanitario che degenti e loro parenti.

Proprio il figlio di un docente in pensione, ricoverato nel reparto di Medicina interna da una decina di giorni, ha rappresentato con disappunto quanto le persone ricoverate e gli operatori sono costretti a subire.

«Ci sono sempre 35 gradi nelle stanze del reparto e in tutti i corridoi... un solo motore per il raffreddamento sta funzionando, un vero inferno e gli infermieri sono pronti ad azioni eclatanti», ci ha riferito.

Chiaro, con Caronte che non dà tregua, un livello di umidità significativo, non avere la possibilità di mitigare gli effetti dell’anticiclone africano è problematico.

Il guasto è avvenuto dalla serata di domenica e le segnalazioni, anche social, sono state molteplici. L’ufficio tecnico è stato subito allertato, l’auspicio è che si giunga a una soluzione il più presto possibile.