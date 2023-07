Parcheggi selvaggi anche a Rio Vivo

TERMOLI. L'inciviltà e il degrado non vanno mai in vacanza. E lo sanno bene i tanti disabili a cui viene "rubato" un loro diritto. Quello di parcheggiare su posti adibiti per loro. Ma non solo parcheggi, anche il degrado, dicevamo.

Così come gli schiamazzi fino a tarda notte, abbandono di rifiuti e addirittura deiezioni su spazi pubblici adiacenti a civili abitazioni,

Queste riprovevoli condotte rappresentano un fattore di degrado ambientale e costituiscono un'evidente lesione nei confronti di tanti cittadini, comportando la violazione delle regole dell'ordinata, civile e serena convivenza.

Sono tante le segnalazioni che arrivano alla nostra redazione su questo grande problema. Questa volta è una turista che trascorre parte dell'estate nella zona di Rio Vivo a parlarne.

«Il litorale sud Rio Vivo ultimamente è preso d'assalto. Ho mandato foto di incivili che parcheggiano in modo inappropriato. Non si vede nessun controllo. Ho chiamato mille volte gli enti competenti sia vigili urbani carabinieri che società per la pulizia delle strade, sono stati sempre gentili per telefono.

È capitato che sono passati ma nessuno si è fermato vedendo tutto il casino che c'era. Ogni venerdì sera nessun controllo della musica fino alle 4 di mattina, ubriachi e gente che urla, motorini buttati per terra e persino un gatto morto.

Ho chiamato anche qui tutti gli enti, ma il gatto è ancora lì sotto casa mia a vista. nessuno controlla. Bottiglie e bevande per tutto il parcheggio, sporcizia ovunque. Il litorale Nord viene sempre messo in evidenza da tutti, per i suoi aspetti positivi. Nessuno passa di lì, vorrei tanto che qualcuno mi ascoltasse grazie».

