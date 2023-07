I cinque obiettivi programmatici sulla sanità molisana, dentro il programma di Roberti

TERMOLI. Forse non ci aspettava le dimissioni da commissario ad acta così repentine da parte dell'ex governatore Donato Toma, ma il neo presidente della Regione, Francesco Roberti è chiamato a una doppia sfida, politica e tecnica. La prima, riguarda la gestione di una coalizione "complicata", che ha chiuso la legislatura precedente a brandelli, la seconda, senza tema di smentita, sulla sanità.

Nuove interlocuzioni col Governo, che dovrebbe essere "amico", scelte sul territorio soprattutto.

Di programmi in una campagna elettorale fatta soprattutto di contrapposizione non se n'è parlato molto, cerchiamo di farlo a bocce ferme. Sulla sanità, ad esempio, cosa ha messo nero su bianco la coalizione vincitrice delle elezioni regionali del 25 e 26 giugno?

«Il servizio sanitario regionale (Ssr) versa in un conclamato stato di crisi, non solo economica, ma anche organizzativa, operativa e di fiducia dei cittadini.

Come prima azione si pensa ad un confronto con Governo e Parlamento per dare soluzione ai problemi e alle gravi criticità presenti nel servizio sanitario regionale.

In primis il superamento dell’istituto del Commissariamento, un pronto intervento finanziario che consenta il superamento del debito sanitario e in prospettiva una tranquilla gestione evitando il deficit gestionale, che da oltre quattordici anni mantiene costantemente la Regione in Piano di Rientro.

L’obiettivo principale è di assicurare l’erogazione dei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) come previsto dagli standard nazionali e raggiungere l’equilibrio di gestione.

Dare corso ad un piano di assunzione, a tempo indeterminato, del personale sanitario, attualmente gravemente insufficiente, anche in attuazione del DM 77/2022 sull'assistenza territoriale, e all'aumento dei posti di specializzazione post laurea medica ed infermieristica, incentivando borse di studio di specializzazione medica ed infermieristica.

In attesa della modifica della rivisitazione del DM 70/2015, come disposto dal vigente Patto della Salute, si solleciterà l’emanazione di un apposito decreto governativo per il Molise con le necessarie deroghe per alcune discipline, previste in un DEA di II° livello, non consentite per il numero della popolazione. Nel frattempo sarà comunque garantito il mantenimento e il miglioramento dei servizi ospedalieri attualmente presenti e in rete con i servizi territoriali.

Il palese sottodimensionamento del Fondo sanitario regionale rispetto alle peculiarità orografiche e demografiche del Molise, rende irrealizzabile l'attuazione di un Piano di rientro o di ristrutturazione che non veda tagliati i servizi ai nostri cittadini.

Il nostro non è un disavanzo determinato da sprechi o cattiva gestione, ma scaturisce in gran parte da un sottodimensionamento dei fondi disponibili.

La regione Molise in termini percentuali di attrazione di pazienti da altre regioni è la quinta regione in Italia dopo Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto.

Elemento questo che, sommato ad altri dati riguardanti la dotazione tecnologica delle strutture pubbliche e private molisane, dovrebbe dare testimonianza tangibile di un Sistema sanitario qualitativamente elevato.

Un'attrattiva dovuta, in grossa parte, agli Istituti di eccellenza della Gemelli Molise e della Neuromed.

Accanto a questo elemento positivo, però, ne riscontriamo uno negativo consistente nel dover pagare le regioni limitrofe per le cure prestate a nostri cittadini.

Segno che questi ultimi hanno dovuto scegliere strutture extraregionali per avere servizi per le loro necessità che non hanno trovato in Molise.

Questo ha determinato, per i molisani, disagi e ha gravato di un grosso fardello i costi dell'intero Sistema sanitario molisano.

Per invertire la rotta, però, non possiamo immaginare di intervenire con tagli, ma dobbiamo viceversa immaginare nuovi servizi, nuove prestazioni e una nuova organizzazione, che vadano incontro alla domanda di sanità proveniente dal territorio.

Nel quinquennio 2023 - 2028, la strategia di investimento del nuovo governo regionale del Molise dovrà essere incentrata in particolare:

sull’organizzazione della Rete Ospedaliera di Emergenza ponendosi come obiettivo principale quello di concentrare gli accessi su strutture in grado di offrire una risposta efficiente ed appropriata.

alle peculiarità geografiche, demografiche ed infrastrutturali del territorio regionale che risultano fondamentali per una risposta sanitaria omogenea sul territorio e una capacità di intervento efficace e rapida in tutti i punti della regione.

Sull’attuazione degli standard previsti dal DM 70/2015 vigente e in relazione ai reali fabbisogni regionali in funzione anche dei bacini territoriali (Campobasso, Termoli, Isernia-Agnone) il modello in adozione prevede l’attività ospedaliera, con ospedale unico, governata attraverso un sistema integrato secondo il modello Hub and Spoke.

sull'inserimento delle nuove professionalità IFOC (Infermiere di Comunità) per la visione integrata dei bisogni sanitari e sociali;

sul potenziamento del sistema per le Cure Palliative, sia di tipo ambulatoriale sia di ricovero presso gli Hospice;

Ø sul rafforzamento della medicina convenzionata;

Ø sulla sperimentazione delle nuove tecnologie con particolare attenzione alla Intelligenza Artificiale in ambito sanitario;

Ø Bisognerà potenziare la capacità di offerta del SSR per contrastare il fenomeno delle liste d'attesa, coniugando offerta ed appropriatezza.

Ø Integrare sempre di più la centralità delle strutture di eccellenza quali poli di sviluppo e ricerca a servizio della popolazione e i loro collegamenti extraregionali.

Ø Il tema della salute mentale e delle difficoltà affrontate dalle famiglie nelle patologie del neuro sviluppo sarà centrale, anche tenuto conto della transizione all'età adulta.

Postazioni 118

Per le 13 postazioni del 118 si prevede di conservare tutti i Mezzi di Soccorso Avanzato, con medico ed infermiere. Per evitare i ripetuti contenziosi avuti finora con le associazioni, e le continue emergenze per carenza di personale medico, si prevede l’assunzione a tempo indeterminato, del personale medico dedicato, oggi assunto a titolo libero-professionale, in possesso dei requisiti richiesti dale norme vigenti, oltre al personale infermieristico.

Servizio di elisoccorso

Per il servizio di elisoccorso si prevede la realizzazione, presso tutti gli ospedali pubblici, delle piazzole di atterraggio, e di revisionare il rapporto attualmente in corso con la Regione Abruzzo del servizio con l’implementazione di mezzi con veicoli adatti anche al volo notturno.

La riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale deve prevedere quattro pilastri imprescindibili:

1 Cardarelli di Campobasso - Centro Hub Dea II livello integrato dal P.O. Gemelli Molise S.p.A.;

2 Ospedali di Isernia e Termoli: presidi ospedalieri di I Livello;

3 Presidio di Agnone come zona disagiata;

4 Gli stabilimenti di Venafro e Larino, funzionalmente collegati rispettivamente a Isernia e Termoli, sono centri di primo soccorso, di lungodegenza e riabilitazione ospedaliera oltre che Case della Salute.

5 Rete Ospedaliera Territoriale di Emergenza collegata con strutture in grado di offrire una risposta efficiente ed appropriata».

Ora si tratterà di mettere in pratica questo dettato programmatico.