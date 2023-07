«Sì all’offshore sostenibile e compatibile con le attività turistiche e di pesca»

La conferenza del comitato 4giugno: intervista a Famiano Crucianelli

TERMOLI. Ottanta pali eolici e 4mila ettari di fotovoltaico, queste le domande pendenti riguardo alle fonti energetiche rinnovabili in Molise. «Una ferita nel territorio» per le associazioni aderenti al comitato 4giugno, quello che sostiene l’eolico offshore sostenibile, galleggiante, non quello di Maverick srl per intenderci, a cui sono state proposte osservazioni contrarie.

A distanza di sei settimane dal confronto avvenuto il 10 giugno, nella stessa sede, quando c’erano presenti tutti e 3 i candidati presidenti, al neo eletto Governatore Francesco Roberti i promotori di quell’iniziativa, che si concluse con la firma di un documento, che impegnava gli stessi a riportare nell’azione di Governo i temi dello sviluppo sostenibile, anche legati proprio alla tutela del patrimonio agro-alimentare, all’esigenza di creare sinergie per la futura Gigafactory e affrontare la questione urbanistica complessiva, stamani è stato ricordato proprio questo.

Roberti non ha potuto presenziare per altri impegni istituzionali, ma ha comunque risposto all’invito, come hanno spiegato Giovanni Di Stasi, che Governatore lo è stato, anche se per un anno e mezzo appena, e Famiano Crucianelli.

Presenti rappresentanti delle tre sigle del mondo agricolo, Coldiretti, Cia e Confagricoltura.

Nel documento di invito alla conferenza partecipata da diversi imprenditori e riferimenti della società civile, ribadito nella sala della diocesi «Sì all’offshore sostenibile e compatibile con le attività turistiche e di pesca. In questi semplici e schematici concetti si può riassumere il documento che i tre candidati presidenti hanno sottoscritto, lo scorso 10 giugno. Com’è noto, nelle scorse settimane i tre candidati alla presidenza della Regione Molise hanno sottoscritto l’impegno a battersi per evitare l’assalto al territorio molisano da parte dei soggetti che hanno avanzato un gran numero di richieste di concessione per installare migliaia di ettari di pannelli fotovoltaici e decine di gigantesche torri eoliche sui terreni coltivabili della nostra regione. Gli imprenditori agricoli, che sentono il peso di una minaccia che mette in discussione i risultati di sacrifici che hanno coinvolto intere generazioni di contadini molisani, vogliono sapere se per una volta le istituzioni stanno davvero dalla loro parte. Siamo certi, come “Comitato 4giugno”, che il presidente Francesco Roberti e il consigliere Gravina desiderano mantenere il loro impegno per ostacolare questi devastanti progetti. Siamo, tuttavia, consapevoli che gli atti formali che saranno adottati dalla Regione, e dagli Enti Locali che condividono tale scelta, potrebbero non bastare per fermare gli appetiti speculativi e lo scempio della identità ambientale molisana.





Per vincere una sfida che punta alla difesa del nostro patrimonio produttivo e paesaggistico, ma anche a uno sviluppo sostenibile ad alto contenuto scientifico e tecnologico, devono scendere in campo le istituzioni insieme alle forze culturali, sociali e imprenditoriali. Il Molise deve dire no alla devastazione del suo territorio con una moratoria immediata e proporsi, nel contempo, come protagonista di un progetto che alimenti la Gigafactory Acc con energia eolica offshore, protegga l’ambiente marino e le sue risorse ittiche, supporti e qualifichi le attività dei suoi pescatori, attiri un turismo sostenibile, consapevole ed esigente e garantisca un ritorno economico per il territorio. Siamo di fronte a passaggi cruciali che nessuno può affrontare da solo e noi vogliamo dare il nostro contributo propositivo, ma determinato».