Pulizia delle spiagge libere dai detriti alluvionali ancora intensa

TERMOLI. L’Ufficio Tecnico del Comune di Termoli precisa che le attività in corso per la pulizia degli arenili si stanno svolgendo in maniera intensiva per fronteggiare la situazione straordinaria dovuta agli eccezionali accumuli di materiali dispersi in mare a seguito delle alluvioni che hanno interessato molti fiumi nei mesi scorsi.

A tal riguardo, si precisa inoltre che non appena saranno raggiunti livelli di pulizia accettabili, le attività si svolgeranno, come di consueto, in fase notturna ovvero nelle prime ore del giorno onde evitare disturbo ai bagnanti.