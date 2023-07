«Si rischia di perdere del tutto un altro pezzo di storia della comunità frentana»

LARINO. «Larino accoglie con rammarico l’ufficialità dell’accorpamento del convento francescano a quello di Termoli a partire dal 1° settembre. Si rischia di perdere del tutto un altro pezzo di storia della comunità frentana e non solo, ricordando il fatto che anche il Santo Padre Pio da Pietrelcina vi fu ospite svariate decine di anni fa». In campo l'associazione ViviLarino sull'ennesima soppressione in terra frentana.

«La decisione era nell’aria, probabilmente perché il convento è sotto organico da diverso tempo. Tuttavia nel 2017 si era riusciti nell’intento di allungargli la vita per altri sei anni. Oggi invece la sua chiusura è realtà purtroppo. Ci chiediamo se Larino perderà definitivamente ogni pregevole servizio dei Frati Cappuccini, se l’area ad oggi molto vasta, pulita e botanicamente curata verrà dismessa o abbandonata del tutto, se non verrà più celebrata alcuna ricorrenza il giorno di San Francesco in pineta come da tradizione, se sarà possibile se non altro che i fedeli legati alla comunità ecclesiastica francescana avranno la possibilità di recarsi ancora al convento almeno per la Santa messa della domenica o delle Feste Religiose.

Qualora la decisione sarà esecutiva perderemo un luogo sacro della nostra comunità e in particolar modo di un quartiere popoloso di via Santa Chiara la cui effige della Santa a tutt'oggi è conservata nella chiesa del convento.

Ci auspichiamo nonostante l’accorpamento un futuro non all’abbandono né dell’area né dei fedeli che hanno sempre frequentato con devozione il convento e che in questi giorni con grande preoccupazione invocano ad un ripensamento del Ministro provinciale fra Francesco Dileo».