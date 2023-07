Punto nascita, tavolo tecnico e decreto Balduzzi: di nuovo c'è solo l'incontro del primo agosto

TERMOLI. Il tavolo tecnico ministeriale chiamato a vigilare sul percorso di rientro dal debito della sanità molisana tira dritto per la sua strada, ma occorre anche fare dei distinguo.

La richiesta, certamente reiterata nella seduta di ieri, di chiudere il Punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli, è questione annosa tanto remota.

A ogni appuntamento di monitoraggio viene ribadita, in applicazione del decreto Balduzzi, per cui l’allarmismo diffuso in queste ultime ore potrebbe essere eccessivo.

L’auspicio è nell’inversione di rotta, ma tutto è legato al superamento dello stesso decreto Balduzzi, che finché è in vigore obbliga i tecnici ministeriali ad applicarlo.

Da qui, l’iniziativa assunta dal senatore Costanzo Della Porta (Fratelli d’Italia) di fissare un incontro col ministro della Salute Orazio Schillaci, con cui l’interlocuzione (assieme alla collega deputata Elisabetta Lancellotta) è partita subito dopo l’insediamento di Parlamento e Governo, nell’autunno scorso.

Rendez-vous istituzionale in agenda il primo agosto, come peraltro ha anticipato lo stesso Governatore Francesco Roberti ieri mattina, nell’intervista rilasciata alla stampa molisana nell’evento all’ex Gemelli Molise.

Un confronto su commissariamento, esigenza di superare il decreto Balduzzi, appunto, e decreto Molise, strumenti e programmi attraverso cui salvaguardare anche il Punto nascita di Termoli.

Nell’aprile 2022 già criticammo la scelta del Mef di perseguire ancora in modo pedissequo il Balduzzi, nonostante le “lezioni” avute dalla pandemia.

Ora, è giunto il tempo di metterlo alle spalle, il decreto.