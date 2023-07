«Grazie per Patrick Zaki», i complimenti di Roberti a Meloni e Tajani

CAMPOBASSO. Nella vicenda di Patrick Zaki anche questa volta il Governo italiano ha svolto brillantemente la sua parte.

Lo spiega il presidente della regione Molise Francesco Roberti che si complimenta con il premier Giorgia Meloni e con il ministro degli Esteri Antonio Tajani per l’attività portata avanti in questi mesi al fine di risolvere una questione che, fino all’ultimo, poteva diventare sempre più spinosa rischiando di mettere definitivamente in discussione i rapporti tra Egitto e Italia.

“La notizia arrivata nelle ultime ore – ha spiegato il presidente Francesco Roberti - pone l’attenzione non solo sulla capacità di mediazione del premier Giorgia Meloni ma anche sull’attività portata avanti dal ministro degli Esteri Antonio Tajani che, negli ultimi mesi, ha svolto diverse missioni in Egitto proprio per cercare di trovare una soluzione definitiva per Patrick Zaki. Solamente due giorni fa era arrivata la notizia del suo arresto con una condanna a tre anni di reclusione. Ma tempo poche ore e abbiamo appreso della grazia concessa a Zaki dal presidente egiziano. La trattativa portata avanti chiude una vicenda che si è trascinata per troppo tempo”.