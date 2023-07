Roberti conferma il dialogo sul Punto nascita: «Al lavoro per superare il decreto Balduzzi»

Il governatore Francesco Roberti parla del Punto nascita di Termoli

TERMOLI. Il Governatore del Molise, Francesco Roberti, ha confermato alla stampa molisana, a latere di una presentazione ufficiale di altra natura, come sia in corso l'interlocuzione col Governo e col Ministro della Salute Orazio Schillaci, in particolare, per mettere al riparo il Punto nascita dell'ospedale San Timoteo di Termoli, considerato tra i servizi sanitari e ospedalieri da conservare sul territorio.

Una interlocuzione che come anticipato stamani in un altro articolo, afferisce alla modifica del decreto Balduzzi.