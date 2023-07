"La Carta dedicata a Te", che peripezie a Termoli

TERMOLI. Dalla vicepresidente del comitato Molisanità L 113 una testimonianza che stavolta esula da vicende sanitaria, ma riguarda comunque fasce deboli di popolazione. Perché Debora Staniscia rappresenta quanto sta avvenendo con la social card "Dedicata a te", un bonus spesa di 382,50 euro.

«Mi reco al Comune un paio di giorni fa e chiedo se sono nell'elenco degli aventi diritto: rispostan, o non ci sei né tu né tuo marito! Inizio ad informarmi e mi viene segnalato che molte persone si trovano nella mia identica situazione tant'è che mi hanno scritto diverse persone e così decido di informarmi all'Inps che mi dice chiaramente che risulto come avente diritto e mi consiglia di recarmi alle poste!

Vado alle poste munita di documento e codice fiscale e in effetti aveva ragione l'inps tanto è che ho la carta attivata e ritirata! Ho consigliato oggi la stessa cosa ad altre persone e anche loro l'hanno avuta!

Quindi consiglio alle persone che credono di averne diritto di recarsi alle poste e di non fidarsi di ciò che viene comunicato alle politiche sociali sulla presenza o meno in graduatoria dal momento che decine di persone come me non risultano e poi invece alle poste ci sono!!

La domanda o meglio le domande sono due prevalentemente:

1) voglio capire come mai, in tutela alla privacy del cittadino ma anche in virtù della normativa della trasparenza, le graduatorie non vengono affisse alle politiche sociali o messe on line tramite magari le prime 5/7 lettere del codice fiscale in modo che una persona che ritiene averne diritto possa verificare da sé?

Il comune di Campobasso ha applicato questa normativa e funziona benissimo senza dover rischiare di "SOTTOSTARE A REITERATI ERRORI DEL PERSONALE DI TURNO" e specifico reiterati perché ci sono diverse persone in questa medesima situazione!

2) Ammesso e non concesso che il/la dipendente di turno sbagli (e non ammetto comunque così tanti errori come quelli segnalati anche dalle stesse poste che hanno le nostre carte identificative già dal 1° luglio presso gli sportelli e quindi i nominativi c'erano già) chi paga le conseguenze di questa negligenza? Chi ha il coraggio di iniziare a prendere qualche serio provvedimento?

Se non fossi stata caparbia e scaltra e se non avessi la capacità necessaria di perseverare quando so di avere ragione avrei perso questo bonus che mi spetta e che mi è utile e soprattutto mi sarei ritrovata a scoprirlo nel momento in cui avrei fatto il prossimo Isee in quanto questa somma che non avrei ricevuto e quindi non l'avrei dichiarata, sarebbe in realtà risultata a mio nome proprio erogata dall'Inps.

Ci piace a tutti prendere l'aria fresca condizionata, comodamente seduti, essendo pagati, quando fuori ci sono 40 gradi ma cercate in qualche modo di guadagnarvi almeno l'aria condizionata che usate per favore! Anche perché per colpa di chi lavora così non solo paga le conseguenze il cittadino ma il cittadino poi parla male dell'amministrazione in virtù del sindaco Francesco Roberti o del vice sindaco Ferrazzano che non c'entrano nulla con questi errori, ma che poi vengono presi di mira e che vengono messi alla gogna eppure a sbagliare sono altri! Ripeto: non è una sola persona, ne siamo diverse e soprattutto non è la prima volta che si verificano cose simili! Consiglio a chi pensa di averne diritto di andare alle Poste a verificare!! In un qualunque sportello postale!»