Nuovi percorsi pedonali al porto di Termoli

TERMOLI. Nuova segnaletica al porto di Termoli, nell’ambito del piano di miglioramento della sicurezza stradale nell’area marittima. Sono lavori decisi da tempo, che soprattutto per i pedoni, coloro che devono recarsi al molto imbarchi per le Isole Tremiti si erano resi necessari, per evitare percorsi a zonzo nello scalo, in attesa che si apra finalmente anche la stazione marittima, a chiusura del cerchio.

Oltretutto, da tempo, era il 21 aprile 2022, è in vigore il regolamento che disciplina il transito pedonale al bacino portuale di Termoli.

Per le persone previsto dalla base della scala a chiocciola, con indicazioni precise la strada da seguire senza così invadere pericolosamente le zone di lavoro e di traffico veicolare.

Galleria fotografica