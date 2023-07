Al via la formazione del nuovo codice degli appalti

CAMPOBASSO. Al via questa mattina presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso la Formazione di RUP, tecnici e personale di Regione, Province, Comuni ed Enti del territorio sul Nuovo Codice dei Contratti Pubblici organizzata dalla Centrale Unica di Committenza della Regione Molise con l’Istituto Itaca, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Itaca, e Anac. Circa duecento partecipanti, giunti da ogni parte del territorio regionale, per una mattinata densa di informazioni e interventi interessanti sul decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

Il nuovo Codice Appalti, infatti, entrato in vigore dal 1° aprile 2023, ha iniziato a produrre effetti dallo scorso 1° luglio 2023 (cioè sulle gare bandite da questa data in poi), ma va anche letto e applicato in sinergia col vecchio Codice (d.lgs. 50/2016) e con altre normative di riferimento (DL PNRR-TER, DL Semplificazioni Bis) fino al 31 dicembre 2023.

Ecco dunque il perché di questi incontri, oggi iniziati con il Consigliere di Stato Claudio Contessa e l’Avvocato Stefania Rosi Bonci che, unitamente al personale della Committenza Regionale sempre attento alle novità legislative e sempre pronto a supportare tutti gli enti territoriali, hanno guidato i professionisti e il personale intervenuto in questo nuovo percorso normativo.

