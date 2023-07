Via delle Acacie, aggiudicata la gara d'appalto per marciapiedi e illuminazione pubblica

TERMOLI. Anche in considerazione delle numerose segnalazioni che abbiamo ricevuto nel tempo, di certo la realizzazione dei marciapiedi di via delle Acacie era una delle priorità nelle zone periferiche di Termoli.

Del progetto ne pubblicammo notizia a novembre 2022, ora è stata anche aggiudicata la gara di appalto.

Il programma di interventi prevede marciapiedi lungo la strada, sul lato destro per chi percorre la stessa dalla rotatoria di via dei Pini, via degli Abeti e via delle Acacie verso la statale 87, al rifacimento del tappeto di usura relativo ad alcuni tratti stradali sconnessi, alla realizzazione di alcuni tratti di illuminazione pubblica laddove attualmente inesistente, nonché all’integrazione e potenziamento della rete di scarico delle acque meteoriche, attualmente presente solo sul lato sinistro della strada.

Lo scorso 10 novembre 2022 è stato approvato il documento preliminare alla progettazione dell’intervento, assunta la prenotazione di spesa e affidato l’incarico per la progettazione, sicurezza, direzione dei lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e redazione della relazione paesaggistica all’ingegner Russi Andrea.

Il progetto è stato predisposto dal professionista incaricato, unitamente alla relazione paesaggistica trasmessa alla Regione Molise con nota prot. 11558/2023 per il parere di competenza; la gara per l’appalto dei lavori si è regolarmente svolta e conclusa in data 30.05.2023, come si evince dai verbale stilati e depositati agli atti del Comune di Termoli. Cinque le ditte invitate, 2 le offerte pervenute. I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Magistra srl, che ha totalizzato 81 punti all’offerta tecnica ed ha offerto il ribasso del 1,788 % sull’importo a base d’asta soggetto a sconto, per 297.270, 10 euro.