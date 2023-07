Termoli Summer Festival, divieti e prescrizioni nell'ordinanza sulla viabilità

TERMOLI. Visto il calendario delle manifestazioni estive organizzate dal Settore Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo di questo Ente per “l’Estate Termolese 2023”, che per i giorni 21-22 e 23 luglio prevede tre serate del Termoli Summer Festival da svolgersi presso il Parco Comunale “G. La Penna” dalle ore 8 alle ore 1.

Preso atto delle risultanze del tavolo tecnico tenutosi presso il locale Commissariato della Polizia di Stato in data odierna, visto l’art. 7 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. vo 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale i comuni possono adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 4 lett. a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti, per esigenze di carattere tecnico. ecc; lett. b) stabilire obblighi divieti limitazioni temporanee.

Ravvisata la necessità di provvedere in ordine alla regolamentazione temporanea della circolazione veicolare e pedonale e della sosta nelle aree interne del Parco Comunale “G. La Penna” destinate a parcheggio, nonché regolamentare temporaneamente la circolazione veicolare in via del Molinello, tratto compreso tra la rotatoria M. della Resistenza – via Corsica e l’intersezione che via del Molinello forma con via Elba e via Tremiti, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione e di garantire il corretto svolgimento della manifestazione anzidetta.

Dato atto che in occasione dell’iniziativa il Comando di Polizia Locale provvederà a disporre i servizi di specifica competenza per la disciplina della viabilità e traffico;

Considerato che la manifestazione in premessa, attirerà migliaia di appassionati/fans che si porteranno presso il Parco Comunale “G. La Penna”; si ordina il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di circolazione dei veicoli dalle ore 14 del giorno 21 luglio 2023 a fine evento del 24 luglio 2023 nelle seguenti vie ed aree:

in via del Molinello, tratto compreso tra la rotatoria M. della Resistenza – via Corsica e l’intersezione che via del Molinello forma con via Elba e via Tremiti in entrambi i sensi di marcia, ad eccezione dei veicoli dell’organizzazione dell’evento, dei veicoli dei residenti nelle zone interdette alla circolazione, dei veicoli di emergenza e soccorso, dei veicoli dei disabili e dei veicoli specificatamente autorizzati dagli organi di polizia stradale preposti alla vigilanza, in ordine ad oggettive ed urgenti esigenze accertate, eventuali ulteriori provvedimenti verranno assunti in relazione alle esigenze viabilistiche dagli organi di Polizia Stradale a tutela della sicurezza dell’utenza della strada.

La collocazione, in prossimità delle intersezioni di seguito elencate ricadenti lungo il perimetro della via del Molinello interessata dai provvedimenti viabilistici suindicati della segnaletica riportante la presegnalazione delle direzioni alternative consentite:

dall’intersezione che via del Molinello forma con via Elba e via Tremiti in direzione rotatoria M. della Resistenza – via Corsica,

1^ trav. via del Molinello;

2^ trav. via del Molinello dal civico n. 119 al civico n. 137;

traversa chiusa di via Rodi;

via Procida;

trav. via del Molinello con provenienza da via F. De Sanctis;

via Sardegna;

rotatoria M. della Resistenza – via Corsica con via del Molinello.

L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione un congruo numero di unità aderenti alle associazioni di volontariato accreditate al sistema di protezione civile, muniti di giubbetti rifrangenti ad alta visibilità, con funzioni di assistenza e di informazione all’occorrenza, il coordinatore di turno valuterà l’opportunità di eventuali, ulteriori interdizioni e/o deviazioni della circolazione veicolare che si rendessero necessarie per la migliore fruibilità da parte dell’utenza residente e turistica delle vie alternative consentite.