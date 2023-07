Sfiorati i 40 gradi sulla costa, ma cala l'umidità: il caldo non si attenuerà nei prossimi giorni

TERMOLI. Sulla costa oggi sono stati sfiorati a più riprese i 40 gradi, per fortuna è calato il tasso di umidità, ma le prospettive per i prossimi giorni non sono entusiasmanti.

L’ondata di caldo africano persiste, come affermano gli esperti di 3bmeteo.com e nonostante qualche “tigre” da tastiera commenti le pubblicazioni sul clima affermando che è normale che d’estate faccia caldo, occorre riflettere sul luglio che si avvia a essere il mese più bollente di sempre.

Per gli esperti di 3bmeteo.com, «Il gran caldo continuerà anche la prossima settimana. Anzi, un secondo picco di caldo eccezionale è previsto proprio agli inizi della nuova settimana con un maggiore coinvolgimento delle regioni centro meridionali. Un nuovo sussulto dell'anticiclone africano lunedì si porterà sul Mediterraneo, alimentato da masse d'aria di estrazione continentale sub tropicale. La bolla di calore tenderà nuovamente a rafforzarsi con la roccaforte da record in quota che questa volta sarà posizionata tra Tunisia, regioni meridionali ed Egeo. Avremo così due contributi al riscaldamento: uno proveniente dalla massa d'aria caldissima, l'altra per via della compressione esercitata dall'anticiclone. I valori di temperatura potranno raggiungere picchi di 43-45°C su Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, fino a 40-41°C sulla Campania e sul Molise.

Secondo l'Extreme Forecast Index del modello Ecmwf, le temperature saranno molto insolite ed estreme. Questo vuol dire che ci sono le possibilità per battere nuovi record di caldo. In questi ultimi giorni la Sardegna ha toccato il valore di temperatura più alto del 2023 in Europa con +47,7°C ma questo potrebbe vacillare sulla Sicilia. Gran caldo anche al Centro con massime comprese tra 36 e 40°C. Andrà meglio invece al Nord dove le infiltrazioni di aria più fresca manterranno temperature».

