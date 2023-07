Primi atti in Giunta: Roberti nomina segreteria e bando per il presidente di Molise Acque

CAMPOBASSO. Prima riunione della Giunta regionale ieri pomeriggio a Palazzo Vitale e tra gli adempimenti approvati, anche la costituzione della segreteria particolare. Il neo Governatore Francesco Roberti l'ha insediata con Maria Concetta Ialonardi, Mariapia Sepede e Rita Ranallo.

Tra i vari atti promossi dall'esecutivo di Palazzo Vitale, il riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante dalla giustizia tributaria; sempre in materia tributaria l'impugnativa alla Corte di Cassazione per accertamenti Imu del comune di Campobasso relativi al triennio 2015-2017 e l'approvazione del bando di concorso per medicina generale del periodo 2023-2026. Oltre a un trasferimento per uso civico del comune di Petrella Tifernina, l'altro atto significativo è stato l'avviso pubblico per la nomina del presidente di Molise Acque.