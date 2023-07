Carta solidale acquisti 2023: approvato l'elenco definitivo dei beneficiari

TERMOLI. Il Settore dei Servizi Sociali del Comune di Termoli, comunica che è stato approvato l’elenco definivo dei beneficiari della Carta Solidale Acquisti 2023, giusta determinazione dirigenziale 1620 del 23/06/2023, selezionati dall’Inps, che prevede un unico contributo pari ad e 382,50- Si pubblica in allegato l’elenco dei beneficiari in modalità privacy consultabile attraverso la data di nascita e il numero protocollo DSU - ISEE-. Si precisa, altresì, che le carte solidali saranno in distribuzione presso gli sportelli – Poste Italiane a partire dal 18 aprile 2023 e che a partire da tale data ciascun beneficiario riceverà una comunicazione con le modalità per il ritiro della carta solidale presso gli Ufficio postali.

Il cittadino per acquisire le informazioni e copia comunicazione potrà rivolgersi presso:

-Settore Settimo – Assistenza alla persona “sito in Termoli alla Via Madonna delle Grazie, 2/A – ex Caserma dei Carabinieri – primo piano lunedì-mercoledì-venerdì dalle 8:30 alle 13:30; martedì-giovedì dalle 15:30 alle 18:00.

Il cittadino per acquisire le informazioni potrà rivolgersi, altresì, al Segretariato Sociale sito in Termoli alla via Sannitica, 5 Piano Terra: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30, martedì-giovedì dalle 15:30 alle 17:30.

Si ricorda che i beneficiari della tessera dovranno effettuare il primo pagamento entro il 15 settembre 2023, pena decadenza del beneficio.

I cittadini, selezionati dall’INPS, beneficiari della carta solidale per acquisti di beni di prima necessità di cui alla legge 197 del 29/12/2022, che dal 18 luglio 2023 riceveranno una comunicazione da parte del Comune di Termoli contenente le indicazioni per il ritiro della carta presso gli uffici postali che potrà essere usata dalla data del rilascio fino al 31 dicembre 2023.

SI RICORDA CHE NON È NECESSARIO PRESENTARE DOMANDA: i beneficiari sono stati individuati dall’INPS.

Per ulteriori ed eventuali informazioni si prega di contattare il Comune per chiedere se il proprio nominativo è ricompreso tra i beneficiari selezionati dall’INPS al seguente recapito telefonico: 0875/712512 oppure 0875/712308.

La carta è utilizzabile per l’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.