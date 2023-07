Ondata di caldo africano e rischi per la salute: parla il dottor Nicola Rocchia

TERMOLI. L’ondata di caldo africano non dà tregua al Molise e a soffrirne di più sono le persone anziane e con complicanze.

È stato creato il un codice calore presso i pronti soccorso della Regione ma tutto ciò non basta.

“Abbiamo già 5 codici che vengono assegnati a chi giunge in pronto soccorso- dichiara il dottor Nicola Rocchia, primario del pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso- il solo codice calore, non ha senso. Dietro il codice calore dovrebbe esserci tutto un percorso da assegnare a questi pazienti altrimenti non cambia niente nella gestione del pronto soccorso. Noi abbiamo il problema generale della gestione di questi pazienti. Il clima è preoccupante. Oggi siamo arrivati a 40 gradi all'ombra. Chi ne soffre di più sono gli anziani e le persone con patologie croniche, cardiorespiratorie e cerebrali.

Infatti gli ospedali, proprio in queste ultime ore, stanno subendo un notevole afflusso di questi pazienti che presentano condizioni estremamente critiche".

Il consiglio è che tali pazienti e gli anziani in particolare siano riparati, all'ombra, in ambienti freschi, si idratino adeguatamente, consumino alimenti leggeri e non si espongano al sole. L'importante è una idratazione continua e, in caso di malesseri, allertare il proprio medico.