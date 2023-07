Dopo le dimissioni di Zappia, dal gruppo Salviamo il San Timoteo: «I medici vanno sostenuti»

TERMOLI. Le dimissioni dell'urologo Giuseppe Zappia dal reparto dell'ospedale San Timoteo, formalizzate nella notte tra giovedì e venerdì, con una Pec, non sono passate inosservate.

«L'ospedale ha perso ancora una volta uno dei suoi medici più stimati, il dottor Giuseppe Zappia - ha commentato l'amministratore del gruppo social "Salviamo l'ospedale San Timoteo di Termoli", Andrea Montesanto - diviene essenziale, a questo punto, che la comunità si renda conto dell'importanza di questo reparto e delle sfide che affronta quotidianamente. La perdita di un medico altamente stimato come il dottor Zappia ci ricorda quanto sia vitale sostenere il lavoro dei professionisti della sanità, in particolare in reparti delicati come l'urologia. Non possiamo restare indifferenti e lasciare che situazioni come queste passino inosservate. Condividiamo questa notizia per far sì che tutti siano a conoscenza della situazione dell'Ospedale San Timoteo. Non dobbiamo permettere a nessuno di dire "Non sapevo nulla" perché la consapevolezza è il primo passo per poter cambiare le cose. Sono certo che, dopo 24 anni di servizio al San Timoteo del dottor Zappia, le motivazioni per le sue dimissioni saranno numerose e fondate. Tuttavia, nonostante ciò, mi auguro sinceramente che il dottore possa ripensarci e, magari, decidere di unirsi a noi nella nostra battaglia comune: salvare l'ospedale San Timoteo e riportarlo al 100% della sua operatività, come una volta».