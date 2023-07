Presto la Ztl nel centro di Campobasso, novità di rilievo anche per chi raggiunge il capoluogo

CAMPOBASSO. Solitamente non seguiamo l'attività amministrativa di realtà fuori dal basso Molise, ma nel caso di specie, trattandosi del capoluogo e di modifiche alla viabilità, che impatteranno anche su chi dal basso Molise si reca per i diversi motivi a Campobasso, si ritiene di darne rilievo.

«Un progetto molto importante sta nascendo in Città quale l’attivazione di una Zona a traffico limitato (Ztl) che riguarderà un’area rilevante del centro storico». È l'annuncio del gruppo consiliare del M5S.

«Il progetto ha lo scopo di mantenere la sicurezza nel luogo interessato, oltre che a ridurre l’inquinamento causato dalle polveri sottili e offrire maggiori possibilità di utilizzo delle strade in modo da garantire una circolazione più fluida dei veicoli.

Un passo avanti significativo che permetterà, all’area coinvolta, di diventare un luogo più vivibile e gradevole. Con l’interesse unico da parte di chi amministra, di valorizzare la parte storica del capoluogo e le tante bellezze che la stessa può offrire, sostenendo le condizioni di vita dei residenti e di chi presta attività lavorativa in quell’area.

Nell’ambito delle attività previste verranno installati dei varchi monitorati da telecamere per il riconoscimento dei veicoli autorizzati.

Il metodo adottato dall’Amministrazione, sia in merito alla definizione degli orari a fasce della Ztl che del disciplinare che regolamenta il piano, è stato quello del coinvolgimento e dell’ascolto, attraverso l’incontro diretto degli stakeholder e di tutte le parti coinvolte, residenti e commercianti».

«Il tema è stato ampiamente discusso nella Commissione competente ed è stato affrontato e condiviso anche con le associazioni dei residenti e dei commercianti», dichiara Valter Andreola, presidente della commissione Mobilità urbana, Trasporti, Polizia Municipale, Parcheggi, Protezione Civile, che esprime la propria soddisfazione e il suo ringraziamento a quanti hanno voluto fornire un contributo.

«Una collaborazione che sarà ancora più necessaria per il futuro poiché la prima fase del progetto sarà sperimentale. Un grosso passo in avanti per lo sviluppo della nostra grazie ad una amministrazione cittadina che antepone i fatti ai proclami».