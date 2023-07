In tanti per l'ultimo saluto a Toni D'Angelo, dalla famiglia: «Grazie di cuore, era l'amico di tutti»

TERMOLI. Sono stati celebrati ieri pomeriggio i funerali di Toni D'Angelo, che a soli 42 anni è salito in cielo improvvisamente. In tanti hanno partecipato alla cerimonia esequiale nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo e a loro giunge il messaggio di ringraziamento della famiglia.

«Giusiana e Luana D'Angelo ringraziano sentitamente tutti coloro che si sono uniti al loro dolore per la scomparsa del carissimo Toni. Dagli amici di vecchia data agli amici più recenti. Non ci sono parole per descrivere un dolore così immenso, ma il conforto dato è stato tanto.

Toni è stato un figlio e un fratello, per molti è stato un amico, un grande amico. Credeva profondamente nell'amicizia ed era l'amico di tutti. Vedere che ha trasmesso a tante persone questo valore così forte è stato confortante come lo è stato vedere così tanti amici presenti. Si rinnova il sentito ringraziamento».