Stralcio crediti fino a mille euro, il Regolamento approda in Consiglio

TERMOLI. Consigli comunali a raffica nell'estate 2023 a Termoli. Un'altra seduta, oltre a quella di dopodomani, lunedì 24 luglio, è stata convocata per venerdì 28 luglio, dal presidente Annibale Ciarniello, alle ore 18:30 in prima convocazione e per il giorno 29-07-2023 alle ore 19:30 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Ordinaria, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2023/2025 (ARTT. 175, C. 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000).

2. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER STRALCIO DEI CREDITI FINO A 1.000 EURO E DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CREDITI INSOLUTI IN FASE DI RISCOSSIONE COATTIVA.

3. INTERPELLANZA PROT. N. 45198 DEL 10.07.2023, AVENTE AD OGGETTO: ABBANDONO RIFIUTI - RIMOZIONE - BONIFICA SITI O AREE.