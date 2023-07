Disagi e sofferenze, «In Molise vietato ammalarsi dei disturbi del comportamento alimentare»

TERMOLI. Non c’è solo la questione del commissariamento, non ci sono solo carenza di medici e di operatori sanitari, quel che manca alla sanità molisana, bersagliata da 14 anni di mancata autonomia, è la capacità di fornire risposte a chi rivendica il diritto alla salute e l’accesso alle cure.

Negli anni, persino quando l’ospedale San Timoteo era fucina di primari attrattivi, si assisteva ai viaggi della speranza verso strutture del Nord.

Ora, per talune patologie non c’è proprio scelta, anzi, non c’è mai stata. Periodicamente emergono storie di disagio e sofferenza personali, dove la necessità di affrontare percorsi terapeutici non semplice si abbina alla obbligatorietà della diaspora, proprio a causa dell’assenza di personale, strutture, protocolli in Molise.

Una di queste è il disturbo del comportamento alimentare, “sconosciuto” alla rete della sanità pubblica battente acronimo Asrem. Sì, perché chi ne viene coinvolto ha solo una possibilità, quella di rivolgersi a strutture fuori dai nostri confini, aggiungendo disagio a disagio e correndo persino il rischio che il ciclo terapeutico possa cessare dall’oggi al domani per carenza di fondi. È quanto accaduto a Tamara (residente in un comune del basso Molise), paziente Dca al pari della figlia Giada, che però ebbe l’opportunità dopo cinque lunghi mesi di tornare a casa a conclusione della cura, sostenuta alla residenza “Palazzo Francisci di Todi”, era l’aprile 2022. Per Tamara, invece, la mannaia dei budget esauriti, nell'ambito delle cure ricevute a Pontremoli, in Toscana, alla residenza "Madre Cabrini". Come se il Molise, inteso come soggetto istituzionale, alzasse due volte bandiera bianca. «In Molise "è vietato ammalarsi" di Dca (disturbi del comportamento alimentare, ndr)), o meglio se hai una problematica del genere sei costretto a curarti fuori regione – sottolinea Tamara – già di per sé convivere con un disturbo non è bello, se poi per poterlo affrontare si è costretti a emigrare per un lasso di tempo indefinito si aggiungono problemi al problema. In tutto il Molise non esistono strutture o specialisti convenzionati con l’Asrem territoriale in grado di contrastare una piaga che si è fatta e si sta facendo strada nel mondo degli adolescenti e non solo.

Chiunque voglia affrontare un percorso per uscire da un Dca è costretto ad abbandonare la regione Molise e a farsi carico di un peso, anche emotivo. del quale avrebbe potuto fare tranquillamente a meno. Quando poi la Regione trova l’accordo in strutture extra-territoriali spesso, la persona in cura è costretta ad abbandonare il percorso di recupero senza averla portato a temine poiché i fondi a disposizione non bastano. Dove è finito quindi il diritto alla salute? Dove risiede il diritto alla cura? Nessuno sceglie di avere una patologia e a nessuno dovrebbe essere vietato di curarsi nel proprio territorio di residenza. Non è ammissibile che si debbano macinare chilometri e spendere soldi propri per potersi garantire un’assistenza adeguata. Se per salute, come sancito dall’Oms, si intende il completo stato di benessere fisico, psicologico, sociale e ambientale di una persona, diciamo che nella regione Molise questo per i motivi noti e ribaditi qui non può avvenire.

La corretta gestione di un Dca richiede tempistiche relativamente lunghe e un'equipe multidisciplinare che lavori a contatto diretto con pazienti e famigliari degli stessi. Psicologi, psicoterapeuti e nutrizionisti che operano a 360 gradi per riabilitare la persona con Dca, come si può quindi pensare di farlo a km di distanza e con limiti temporali? Non si sta chiedendo nulla di più che vedersi garantito un proprio diritto sancito anche dalla Costituzione. Basta viaggi, basta abbandonare percorsi terapeutici a metà, basta stress psicologici e fisici per i pazienti e per i loro familiari facciamo sì che soffrire di un Dca sia solo un ostacolo sul cammino di chi ne soffre e facciamo in modo che una regione come la nostra che l’Italia intera invidia per alcuni aspetti, ma certo non per tutti, sia all’altezza di garantire cure idonee ai suoi residenti».