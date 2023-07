Assieme allo spazzamento ecco le polemiche dei residenti in piazza Bega: «Dove parcheggeremo?»

TERMOLI. Domani, lunedì 24 luglio, il Comune di Termoli effettuerà il servizio della pulizia delle strade del centro della città. Un lavoro da fare e programmato per dare una bella rinfrescata alle zone del centro. Alcuni cittadini ed esercenti, però, lamentano qualche disservizio. "Siamo residenti in piazza Bega, a Termoli.

Abbiamo appreso qualche giorno fa della pulizia delle strade del centro, tra le quali anche piazza Bega. Un servizio encomiabile perché le strade hanno bisogno di esser pulite ma, c'è un ma. Come residenti, che pagano il posteggio annuale di 130 euro, ci chiediamo dove dovremmo mettere le macchine nelle due ore in cui la ditta passerà a effettuare il servizio della pulizia.

Iniziano alle 7 per terminare alle 9, non avendo garage, effettuando il servizio per tutte le vie del centro, le vetture dove le parcheggiamo? E soprattutto in piazza Bega da oltre un anno c'è un camper che ha occupato due parcheggi sulle strisce bianche. Senza pagare un centesimo. Come esercenti e residenti siamo davvero stufi di questa situazione".