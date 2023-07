«Condotta idrica comunale work in progress», interventi e monitoraggio a Palazzo Ducale

LARINO. Problemi di approvvigionamento idrico a Larino quasi all’ordine del giorno, ma se c’è chi abusa prelevando acqua per innaffiare giardini, l’esigenza è quella di limitare le perdite nella rete dell’acquedotto comunale. Graziella Vizzarri, consigliere di maggioranza a Palazzo Ducale, ha così rappresentato la problematica: «Come amministrazione comunale continuiamo a porre in essere una politica che prevede la sostituzione e non riparazione della condotta idrica comunale. Questo nell’intento di ottimizzare il lavoro, ma soprattutto la qualità degli interventi.

Infatti, tale politica ci ha permesso di ridurre le perdite di acqua di circa il 20% e far risparmiare alle casse comunali oltre 50mila euro, come da ultima fatturazione emessa da Molise Acque. I problemi che sorgono nel periodo estivo sono dovuti alle rotture del Molisano Centrale, alla condotta idrica di Molise Acque, nello specifico abbiamo qualche problema in più sul ramo finale del Molisano Destro che serve circa 200 famiglie residenti nella parte alta della cittadina frentana. Come Comune stiamo cercando, unitamente a Molise Acque, di trovare una soluzione tecnica che ci renda indipendenti dal Molisano Destro e far servire tutti i cittadini dal Molisano Centrale permettendo, così, di avere il monitoraggio totale della rete idrica comunale».