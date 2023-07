«Spazzamento e parcheggi, piaghe dei residenti»

TERMOLI. Ha stimolato il dibattito nei gruppi WhatsApp oggi pomeriggio l'articolo sulle lamentele dei residenti di piazza Bega per l'avvio dello spazzamento programmato.

«Oggi da Termolionline si apprende la denuncia dei residenti in Piazza Bega, per i disagi che si avranno con il ripristino dello spazzamento meccanico programmato dalle ore 7 alle ore 9 nei diversi giorni della settimana e per strade ben definite.

Disagi, soprattutto in estate che risulta difficile trovare parcheggio, che senza alcun dubbio si estendono a tutti i residenti nell'area di centro interessata - evidenzia il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice - spazzamento programmato che non prevede strade e aree oltre la ferrovia, come se non ci fosse bisogno in quando queste aree, secondo i decisori e gli addetti, si presentano ben pulite. In pratica ciò non risulta a verità, basta vedere lo stato in cui versano viale Trieste e le strade adiacenti, area, appena oltre la ferrovia, molto praticata anche da forestieri per raggiungere il Terminal bus di via Martiri della resistenza. Sporco e immondizia ovunque. Ciò dimostra la poca efficienza del servizio di spazzamento delle strade, piazze ed aree pubbliche, per la quasi totalità di Termoli.

Come esempio si riporta la presenza lungo varie strade e vie, dopo un mese dalle ultime elezioni regionali, dei cosiddetti "santini" dei candidati.

Carenza di pulizia e altro disservizio anche per quel poco, o niente, lavaggio delle strade, piazze... Lo dimostra già il Corso Nazionale, luogo centralissimo e prediletto per lo "struscio", che vede la presenza, dappertutto, di macchie di ogni genere, anche di natura organica di animali e non solo. Problematiche più volte denunciate da molti cittadini residenti, in primis, nelle strade e piazze del centro, affollatissime in questo periodo.

Ai disagi per i residenti dell'area di centro per lo spazzamento meccanico programmato, che riprenderà lunedì 24, si aggiunge, in modo maggiore, quello dei parcheggi blu a pagamento che per il periodo estivo è fissato dalle ore 8 alle ore 24, senza interruzione neanche nella fascia oraria di pranzo. Ciò comporta al cittadino residente nel tornare a casa per la pausa pranzo a dover pagare il parcheggio.

Questo è fortemente penalizzante in giusto e molto grave!

In molte Città turistiche, come la nostra amata Termoli, ciò non si verifica.

Come esempio porto la vicina Vasto, che da anni frequento per due giorni della settimana, per motivi personali, il parcheggio a pagamento è previsto, nei giorni lavorativi, dalle ore 8 alle 13 e dalle ore 16 alle 20.

Penso che queste ed altre sono le ragioni che devono portare l'amministrazione comunale a rivedere e programmare meglio servizi importanti come lo spazzamento e il parcheggio a pagamento.

Per lo spazzamento si potrebbe chiedere alla Riesco di impiegare personale con i soffioni che affiancano il mezzo meccanico. Sistema già utilizzato quando l'attuale amministrazione comunale, dopo l'insediamento, ha eliminato lo spazzamento programmato. Resta da capire il motivo del ravvedimento da parte degli stessi amministratori.

L'auspicio è che segnalazioni e suggerimenti di semplici cittadini, vengano recepite come pura e semplice collaborazione, per il bene della comunità».