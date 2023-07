Non ci sono state osservazioni, adottato il Catasto degli incendi 2018-2022

TERMOLI. Nonostante un mese di luglio a tratti infernale, per fortuna, non ci sono stati incendi significativi in questa prima metà dell’estate e si spera che sarà così anche nel prosieguo. Tuttavia, procede l’azione amministrativa del Comune di Termoli in relazione ai roghi degli anni trascorsi (2018-2022) e sono scaduti i termini per le osservazioni al Catasto degli incendi, che era stato adottato e pubblicato nel mese di maggio. Il comma 2 dell'art. 10 della L.353/2000 prevede che il catasto debba essere aggiornato annualmente e l'elenco dei soprassuoli interessati dagli incendi debba essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni, e, che decorso tale termine, i Comuni dovranno valutare le osservazioni presentate e approvare, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

Per provvedere all'aggiornamento è possibile avvalersi dei rilievi effettuati dai Carabinieri forestali e qualora se ne ravvisasse la necessità di vincolare i soprassuoli percorsi dal fuoco, individuati catastalmente, apponendo i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 10 della L. 353/2000; ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. 353/2000, "in tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell’atto"; nel Catasto Incendi Boschivi 2018-2022, approvato definitivamente con delibera di Giunta 106 del 4 maggio scorso, sono stati censiti censivano i soprassuoli percorsi dal fuoco nell' ultimo quinquennio dando atto però che per l'annualità 2022, all' interno del portale Sim, non risultavano ancora presenti informazioni relative agli incendi boschivi manifestatesi sul territorio comunale e che si sarebbe provveduto al loro inserimento con successivo aggiornamento.

Il rapporto è stato integrato il 25 maggio successivo, quando il Comune di Termoli ha adottato il Catasto Incendi Boschivi relativo all' annualità 2022 predisposto dal settore Programmazione, Gestione e Governo del Territorio e costituito da relazione tecnica (Elenco catastale delle aree incendiate, schede ricognitive e planimetrie con individuazione delle aree percorse dal fuoco) e rilievi dei Carabinieri Forestali. Nei 30 giorni successivi alla pubblicazione, coincisi col mese di giugno, non sono pervenute osservazioni. Per questo, l’amministrazione ha proceduto all’approvazione definitiva del catasto delle aree e dei soprassuoli percorsi da incendio boschivo (catasto incendi) che identifica le particelle interessate da eventi incendiari.