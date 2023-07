Dal 1970 punto di riferimento in via De Gasperi: addio al bar Europa

TERMOLI. Un nome che poteva sembrare anche avveniristico, nel gennaio 1970, come bar "Europa", in via Alcide De Gasperi.

Per oltre mezzo secolo ha rappresentato un luogo di ritrovo e aggregazione di un quartiere che si è espanso, poco distante dal centro cittadino, con scuole, l'ex pretura, uffici e banche. Tra le zone più vitali della città.

Chiuso da qualche tempo, oggi viene demolito. Un altro capitolo che si chiude in città.

Galleria fotografica