Temperature in salita e il caldo intenso si farà sentire anche di notte

TERMOLI. Saranno altri due giorni caratterizzati da un caldo intenso i primi dell'ultima settimana piena di luglio. Rispetto a ieri mattina, a orari costanti, la colonnina di mercurio è già salita di 3 gradi quasi rispetto a ieri, superando i 33°, col 55% di umidità.

Per gli esperti di 3Bmeteo, con un'Italia spaccata in due, tra Nord e Sud, «Questa situazione è destinata a peggiorare ulteriormente, ne avevamo parlato nei precedenti aggiornamenti, siamo in attesa di un secondo e più intenso picco di calore tra lunedì 24 luglio e martedì 25 luglio. La fiammata troverà condizioni già roventi su diverse regioni ed è per questo che si temono temperature eccezionalmente elevate con possibili ulteriori record». Ma l'aspetto più interessante per certi versi sono le temperature che avremo nella tarda serata e nella notte tra la giornata di lunedì e quella di martedì. I tesi venti di libeccio e di scirocco manterranno valori eccezionalmente elevati».

Per domani, invece, «Ancora caldo estremo al Sud. Valori più bassi sui litorali ma con alti tassi di umidità e afa opprimente sia di giorno che di notte. Dalla sera le temperature inizieranno a diminuire gradualmente».