Carta solidale, la Ciciola difende l'operato dei dipendenti

TERMOLI. A seguito delle polemiche scaturite con la graduatoria dei beneficiari della carta solidale, l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola ha inteso replicare ad alcune esternazioni apparse a mezzo stampa sul web rimarcando anche l’impegno e l’attività svolta dei dipendenti dell’assessorato. Polemiche assolutamente spettacolarizzate e infondate nei confronti di chi ha svolto correttamente il proprio lavoro.

“A fronte delle accuse rivolte agli uffici dell’assessorato alle Politiche Sociali dalla signora Debora Staniscia in particolare – spiega l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola - appare opportuno chiarire i fatti in modo certamente meno “epico” e “spettacolare” ma senza dubbio più rispondente alla realtà dei fatti.

Il Comune solo il 18 luglio ha ricevuto le liste consolidate con i nominativi dei beneficiari del contributo, contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli Uffici Postali.

Al Comune di Termoli sono state attribuite n. 701 carte solidali in favore di beneficiari selezionati dall’INPS.

Precedentemente il Comune di Termoli, e nello specifico l’Assessorato alle Politiche Sociali, sollecito alle indicazioni dell’INPS, effettuati i dovuti controlli anagrafici, aveva provveduto a consolidare le liste dei beneficiari entro il 12 giugno 2023 approvando la graduatoria definitiva con determinazione dirigenziale 1620 del 23/06/2023. Successivamente, in attesa della pubblicazione prevista per il 18 luglio nell’applicazione web dell’INPS delle liste definitive e complete dei codici carte assegnati, l’Ufficio preposto, costituito un team di lavoro, ha predisposto n. 701 comunicazioni da inviare ai beneficiari collocati utilmente nella graduatoria. Ha provveduto, altresì, a pubblicare sul sito istituzionale dell’ente un Avviso con il quale si portava a conoscenza dei cittadini beneficiari della carta solidale che nel mese di luglio avrebbero ricevuto una comunicazione del Comune di Termoli con indicate le modalità di ritiro della carta solidale presso Poste Italiane, omettendo di pubblicare la graduatoria dei beneficiari, su consiglio del responsabile della Protezione dei dati personali, della P.A. digitale, referente per il Comune di Termoli, adempiendo così alla normativa sulla privacy.

La stessa normativa, infatti, prevede che le pubbliche amministrazioni non possono pubblicare qualunque dato e informazione personale per finalità di trasparenza.

Solo successivamente, adottando la modalità privacy, è stato pubblicato l’elenco della carta solidale.

Al 21 luglio, dunque, l’Ufficio:

- ha consegnato ai cittadini beneficiari che si sono recati presso l’Assessorato alle Politiche sociali oltre 60 comunicazioni che abilitano gli stessi al ritiro della carta solidale;

- si è dotato di un agente di polizia municipale, grazie alla collaborazione del Comando, per la notifica delle comunicazioni a domicilio;

- ha inviato raccomandate A/R contenenti le comunicazioni per il ritiro delle carte solidali;

- ha trasmesso gli elenchi al personale addetto al Front Office del Segretariato sociale del Comune di Termoli;

- ha provveduto a contattare telefonicamente beneficiari di cui si disponeva il recapito telefonico fruitori dei vari servizi che eroga l’Assessorato alle Politiche sociali.

Tutto ciò per consentire una capillare e sollecita informazione alla cittadinanza beneficiaria del contributo tenuto conto che la stessa dovrà effettuare il primo pagamento entro il 15 settembre 2023, pena decadenza del beneficio e che potrà essere usata dalla data del rilascio fino al 31 dicembre 2023.

Questo il lavoro puntuale ed efficiente degli impiegati del settore politiche sociali.

A questo punto sono doverose alcune precisazioni in merito alle “peripezie” della signora Debora Staniscia.

La signora è certamente a conoscenza del lavoro fatto in Comune dal momento che è una dipendente di una delle cooperative sociali che erogano servizi proprio per conto del Comune.

Il 18 luglio - il giorno stesso in cui il Comune ha ricevuto le liste consolidate dall’INPS - la signora Staniscia non si è recata, come ha asserito, presso gli uffici delle Politiche Sociali preposti al primo controllo delle liste, ma ha ritenuto più “comodo” e veloce rivolgersi direttamente presso uffici di segretariato sociale.

La stessa con le sue informazioni imprecise ed approssimate, ha indotto tanti cittadini a fare lunghe file all’INPS, causando solo caos e disagio.

Il Comune di Termoli e gli uffici dell’Assessorato - come già chiarito ed evidenziato - hanno operato con impegno e competenza e in tempi assolutamente celeri.

Dispiace trovarsi di fronte a chi scredita il lavoro di tanti impiegati del settore sociale con argomenti inesistenti e ricostruzioni falsate utili solo a fomentare polemiche da social.

Questo Assessorato, che intende tutelare la propria immagine e la professionalità dei propri dipendenti, resta come sempre disponibile ad ogni chiarimento”.