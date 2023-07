Messe, processione, banda e fuochi: Campomarino festeggia Santa Cristina e martedì sera "I Nomadi"

CAMPOMARINO. La comunità di Campomarino celebra la sua patrona Santa Cristina, l'amministrazione comunale e il comitato festa invitano residenti e turisti a seguire gli eventi programmati.

Dopo la celebrazione eucaristica di questa mattina, alle 8.30, nella chiesa madre, c'è stato il Matinée alle 11.30 in piazza Vittorio Veneto. Altra celebrazione eucaristica per questa sera alle 18.30, nella chiesa di Santo Spirito. Alle 19.30 processione da via Carlo Alberto Dalla Chiesa fino al rientro nella Chiesa madre. Alle 21.30 gran concerto bandistico "Città di Gioia del Colle", in piazza Vittorio Veneto. A mezzanotte i fuochi pirotecnici. Domani, 25 luglio, alle 19 ultima celebrazione eucaristica, nella chiesa madre. Alle 21.30 l'atteso concerto dei Nomadi, in via Dalla Chiesa.

Stamani, alle 9.30, c'è stata anche l'iniziativa "Cristina un nome tanti volti", foto d'insieme sempre alla chiesa madre.

Galleria fotografica