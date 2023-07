Autobus interdetti sul “Ponte dello Sceriffo”, la gente non ci sta più e protesta

PALATA. L’inibizione al traffico pesante del cosiddetto “Ponte dello Sceriffo”, che collega località del basso Molise alla statale Bifernina è divenuta realmente insostenibile. A muoversi, dopo numerosi interventi negli anni scorsi, anche di carattere politico e istituzionale, stavolta un comitato spontaneo di “Cittadini liberi e attivi” di Palata. «A cinque anni dal sisma del 2018 il ponte “dello Sceriffo”, sulla Fondovalle del Biferno all’altezza dello svincolo per Palata e Larino, è ancora inaccessibile agli autobus con la conseguenza di enormi disagi per gli abitanti di Palata e dei comuni limitrofi. La situazione non è più sostenibile. Come liberi cittadini attivi di Palata siamo stanchi di aspettare provvedimenti che in uno Stato di diritto dovrebbero avere la priorità in quanto infrastruttura indispensabile per la mobilità Chiediamo urgentemente all’amministrazione comunale di Palata di attivarsi per la convocazione di una conferenza di servizi alla presenza del Presidente della Giunta Regionale, della Provincia, degli assessori alle infrastrutture e trasporti, gli amministratori dei comuni limitrofi e le organizzazioni sindacali. Domani sera, mercoledì 26 luglio, alle ore 17.30 presso il ponte dello sceriffo si terrà una conferenza stampa e esposizione di striscioni per denunciare la vergognosa situazione e illustrare proposte e rivendicazioni urgenti da attuare».