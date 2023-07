Cielo coperto ma il caldo raggiunge i 39 gradi, divampano anche altri incendi

TERMOLI. Italia spaccata in due, temporali e trombe d'aria al Nord, purtroppo con vittime, ma drammi anche al Sud, dove il caldo infernale alimenta incendi. È il conto della tropicalizzazione del clima, cambiamenti meteo a cui dobbiamo essere sempre più preparati.

Sulla costa termolese oggi non si registrano ancora picchi come ieri, ma la colonnina di mercurio comunque sfiora già i 39 gradi, considerando che il cielo è parzialmente coperto. L'asticella ormai è fissata in alto e si aggiunge anche l'incognita vento, che rischia davvero di provocare danni con le fiamme che divampano un po' ovunque.

Solo nelle ultime ore, dopo che i Vigili del fuoco hanno estinto un vasto rogo ha mandato in fumo 40 ettari a Larino, in contrada Difensuola, roghi sono divampati a Termoli, in via Giappone e la solita via Mincio, ma anche a Rotello, non distante dall'impianto dei pozzi dell'Agip.

Sul litorale c'è chi ovviamente prova a sfuggire al caldo torrido scendo in spiaggia, ma non c'è un afflusso così significativo a guardare le foto di questa mattina

Galleria fotografica