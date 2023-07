Encomio solenne al comandante della stazione Carabinieri di Ururi Claudio Mandrone

URURI. Nella sala comunale, gremita in ogni ordine di posto, al termine di una nuova seduta consiliare convocata per discutere un unico punto all’ordine del giorno, l’intera comunità ururese ha vissuto due momenti davvero unici: la premiazione, con attestato e borsa di studio, dei ragazzi meritevoli e la consegna dell’encomio solenne al comandante della locale stazione Carabinieri, il luogotenente carica speciale Claudio Mandrone per i suoi trent’anni di servizio ininterrotto in favore della comunità bassomolisana.

Esaurita nel breve giro di una decina di minuti la parte, diciamo formale, del consiglio comunale, il presidente dell’assise civica Giacinto Iacampo ha introdotto i due momenti celebrativi partendo da quello riservato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Il tutto alla presenza della dirigente scolastica Immacolata Lamanna, dei genitori e di tanti altri familiari a cominciare da alcuni nonni. La delegata alla cultura Rosaria Occhionero ha ripercorso le fasi che hanno portato l’amministrazione, guidata dall’avvocato Laura Greco, a deliberare per l’anno scolastico appena trascorso l’istituzione di una borsa di studio in favore degli alunni della scuola secondaria di primo grado che si fossero distinti per il merito, il rendimento ma anche per la condotta ed il comportamento.

“Ebbene, dopo aver preso in visione dell’elenco predisposto dalla scuola ci siamo resi conto con enorme soddisfazione – ha poi affermato il sindaco Greco – che su 17 studenti frequentanti l’ultimo anno della secondaria di primo grado ben 8 hanno concluso in modo brillante il primo ciclo d’istruzione e che altre due studentesse, frequentanti la seconda media, per la loro partecipazione consapevole e l’interesse motivato alle attività scolastiche, il rispetto scrupoloso delle persone, il loro impegno e la loro profonda consapevolezza e attenzione per le diversità, sempre su proposta della scuola, meritavano di essere premiate. Ecco allora che abbiamo deciso di ripartire la somma stanziata per dieci e siamo qui per onorare questi nostri figli per tutto il bene che hanno fatto nel loro percorso scolastico. Studiate perché lo studio vi rende liberi e perseguite i vostri sogni”.

Prima della consegna dei premi e degli attestati, lo stesso sindaco ha ricordato, e dopo di lei anche la dirigente Lamanna, che nelle classi seconde si sono verificate problematiche inerenti al fenomeno del bullismo. Problematiche che sono state affrontate e risolte con l’ausilio di psicologi, d’intesa proprio con l’amministrazione comunale e la locale stazione dei carabinieri.

Venendo alle premiazioni hanno ricevuto la borsa di studio e l’attestato: Francesca Forcione, Sabrina Granitto, Antonio Neri, Martina Papadopoli, Nicolò Plescia, Donato Salvatore, Oreste Salvatore, Camilla Santamaria per le classi terze. Ottavia Frate e Monica Raimondo per le classi seconde.

Dopo la premiazione, ha preso la parola la dirigente scolastica Lamanna che ha elogiato i suoi studenti e ricordato alcuni momenti della loro vita scolastica che resteranno per sempre nei ricordi migliori dell’istituto comprensivo. Un attestato di merito ai ragazzi e al loro impegno, poi è stato espresso dal parroco don Michele Di Legge.

Esaurito questo primo momento celebrativo, il presidente del consiglio comunale, ha introdotto l’altro, ossia la consegna dell’encomio solenne al luogotenente carica speciale Claudio Mandrone, da trent’anni al comando della stazione Carabinieri di Ururi. Un comando che lascerà ufficialmente il prossimo 12 settembre (giorno peraltro del suo genetliaco) quando, smessi i panni del militare, tornerà ad essere civile dopo quasi 40 anni di onorata carriera nelle fila della Benemerita.